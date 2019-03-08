Game Informer Röportajında Yeni Control Detayları Ortaya Çıktı

Oyun dünyasının önde gelen mecralarından Game Informer dergisinin bu ayki sayısının kapağını Control süslüyor. Bildiğiniz gibi, derginin kapağını süsleyen her oyun için de geliştirici stüdyo ile bir röportaj gerçekleştiriliyor. Bu röportajlarda da halihazırda bildiklerimizin haricindeki yeni detayları öğrenme fırsatı buluyoruz. Bahsi geçen oyunun genel tablosundaki parçaların büyük bir kısmı da bu sayede kafamızda yerlerine oturuyor.

Game Informer dergisi, Remedy Entertainment stüdyosundan Control Oyun Yönetmeni Mikael Kasurinen ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj ile Jesse Faden karakterinin macerası ile ilgili yepyeni şeyler öğrenmiş olduk.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse Control, The Oldest House adı verilen tek ama karmaşık ve değişken bir mekanda geçecek. Senaryo büyük ölçüde çizgisel olarak ilerleyecek olsa da tercihen yapabileceğimiz yan görevler olacak ve bu yan görevler, senaryoya katkı sağlayacaklar. Senaryonun uzunluğu ise oynayan kişiye göre değişim gösterecek. Eğer araştırma yapmayı seven bir oyuncuysanız sizi daha uzun bir oyun, doğrudan sonuca ulaşmayı isteyen bir oyuncuysanız da daha kısa bir oyun bekleyecek. Buna ek olarak ses kayıtları da dahil olmak üzere senaryo sırasında toplanabilecek çok çeşitli şeyler olacak.

Ana senaryoyu tamamladığınızda bir New Game+ seçeneği ile karşılaşmayacaksınız. En azından olası bir güncelleme ile eklenme durumu olana kadar. Bu noktada, tabii ki kafalarda bir takım soru işaretleri de oluşmuyor değil. Mesela senaryoyu tamamlayana kadar bütün yetenekleri açabilecek miyiz? Aynı şekilde toplanabilir eşyaların tamamını tek seferde toplayabilecek miyiz? Muhtemelen Remedy Entertainment bu konuda bir önlem almıştır diye düşünüyoruz.

Son dönemde çıkan oyunlarda olduğu gibi, Control oyununda da bir yetenek ağacı olacak. Oyun Yönetmeni Mikael Kasurinen henüz bu yetenek ağacına dair pek bir detay vermedi ama açacağınız bir beceri ile eşyalara ek olarak insanları da sağa sola fırlatabileceğinizi söyledi.

Röportajın ilerleyen kısımlarında verilen bir bilgiye bakacak olursak, oyun bizlere cephane açısından pek de bonkör davranmayacak ama Oyun Yönetmeni Mikael Kasurinen, bunun olumsuz bir etken olmayacağını söylüyor. Silah geliştirmesi de yapılabileceğimiz oyunun uçuş sistemi ise Anthem oyununa göre daha kontrollü olacakmış.

Son olarak, farklı zorluk derecelerinin, çoklu-oyuncu ve fotoğraf modlarının ve oyun içi ödeme sisteminin olmayacak olması, Quantum Break oyununda olduğu gibi senaryo sırasında televizyon izleyebilecek olmak, kısmi olarak korku elementlerinin kullanılacak olması, zorlayıcı olmamalarına rağmen birkaçının tuhaf olacağı bulmacalar, herhangi bir detay verilmemiş olmasına rağmen indirilebilir bir içeriğin yayınlanacak olması ve hikayenin bir noktasında yaşanacak olan büyük bir dönüm noktası, Control ile ilgili öğrenilen diğer detaylar oldular.