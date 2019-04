Game of Thrones 8. Sezon İlk Bölüm, İzlenme Rekoru Kırdı!

Game of Thrones, 1,5 yıllık bir bekleyişin ardından nihayet izleyicilerle buluştu. Epik maceranın sekizinci ve final sezonu, dünya çapında müthiş bir ilgiyle karşılandı. Dizinin yayın haklarını elinde bulunduran HBO, tüm platformlarından diziyi izleyenlerin sayısının 17,4 milyonu bulduğunu açıkladı.

Game of Thrones’un Ağustos 2017’de yayınlanan yedinci sezon finali, Ak Gezenler’in duvarı yıkması ve Jon’un Daenerys ile beraber olması gibi pek çok önemli gelişmeye gebe olmuştu.

Aradan geçen 1,5 senede Game of Thrones hayranları tarafından bolca teori üretildi. Tüm bu varsayımların gerçek olup olmadığını, 14 Nisan'ı 15 Nisan'ı bağlayan gece başlayan final sezonunda göreceğiz; ancak ilk önce, Game of Thrones'un 8. sezonunun ilk bölümünün kaç kişi tarafından izlendiğini öğrenmek ister misiniz?

HBO’nun açıkladığı verilere göre, kanalın çatısı altında bulunan linear TV, HBO Go ve HBO Now gibi tüm platformlarından efsanevi diziyi izleyenlerin sayısı 17,4 milyonu buldu. Game of Thrones'un 7. sezonunun ilk bölümünü izleyen kişi sayısı ise 16,1 milyon olmuştu.

Tabii, bu sayının yalnızca HBO platformları özelinde olduğunu belirtmekte fayda var. Zira bazı izleyiciler diziyi farklı streaming servislerinden izlerken, bazıları ise Torrent gibi illegal yöntemlerle seyrediyor. Dolayısıyla 17,4 milyon rakamı aslında buz dağın yalnızca görünen yüzü.

Game of Thrones 8. Sezon

Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonu altı bölümden oluşacak. Bu sezon normalden çok daha uzun bölümler izleyeceğiz. İlk bölüm 54 dakika, ikinci bölüm 58 dakika, üçüncü bölüm 82 dakika, dördüncü bölüm 78 dakika ve son iki bölüm ise 80 dakika olacak. Kısacası toplamda altı bölümden oluşan final sezonu, her bölümüyle uzun metrajlı bir film tadında olacak.

Game of Thrones sekizinci sezon birinci bölümü izlediniz mi? İzlediyseniz nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!