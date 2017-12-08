Game of Thrones 8. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Bir George R. R. Martin harikası olan ve her sezonuyla kendine hayran bırakmayı başaran Game of Thrones, Eylül ayında arkasında birçok gizem bırakarak 7. sezon finalini gerçekleştirmişti. Hemen herkesin sorduğu "Game of Thrones'un 8. sezonu ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı da nihayet belli oldu.

Baştan söylemekte fayda var; bu kışın gelmesi baya bir uzun sürecek. GOT hayranlarını derinden sarsan bu haberi, Sansa Stark karakteri ile tanıdığımız Sophie Turner verdi.

Turner, Variety dergisine X-Men filmindeki rolüyle ilgili verdiği demeçte, Game of Thrones'un sezon finalinin 2019 yılında gösterime gireceğini söyledi. Zaten bu kötü haberi Sansa'dan başkası verse şaşırırdım.

Game of Thrones’ta Jaime Lannister karakterini canlandıran Nikolaj Coster-Waldau da geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda, “Çekimler için Ekim ayında geri döneceğiz. Yani birkaç hafta içinde senaryoları alıp, olacakları öğrenebileceğim. Fazlasıyla merak içindeyim” ifadelerini kullanmıştı. Her ne kadar çekimler başlamış olsa da Turner, sekizinci sezonun ancak 2019'da prömiyer yapabileceğini söylüyor.

Jon ile aynı fikirdeyim...

Game of Thrones sekizinci sezonunda altı bölüm izleyeceğiz. Final sezonundaki tüm bölümlerin 80 ila 90 dakika olması bekleniyor.

Öte yandan Entertainment Weekly de sekizinci sezonun başlayan çekimlerinin 2018 yazında da devam etmesinin beklendiğini belirtti. Dergi, dizinin yaratıcıları David Benioff ile Dan Weiss'ın yeni sezon tarihi için tercihlerinin 2019 yılı olduğunu yazdı. Öte yandan dizinin yayımcı kanalı HBO'dan yeni sezon tarihine dair bir açıklama gelmediğini de belirtmiş olalım.