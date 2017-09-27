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Game of Thrones Bilimsel Açıdan Masaya Yatırıldı

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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen İnternet

Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, dünyanın gündeminden düşmeyen Game of Thrones TV dizisini bilimsel olarak inceledi. NTV'de yer alan habere göre, Game of Thrones bilimsel olarak birkaç detay dışında inandırıcılıktan uzak gibi görünmüyor.

Dizinin son sezonunu izlemediyseniz bu araştırmayı okumaya devam etmeden önce sakin bir şekilde, haberi okumadan başka bir yazıya odaklanmanızı tavsiye ederiz.

Neil deGrasse Tyson'a göre, White Walker'ların kontrolüne geçen ejderhalardan biri olan Viserion’un, buz tutmuş su birikintisinin arasından zincirler ile çekilmesi, çok inandırıcı değilmiş. Söz konusu zincirlerin nereden bulunduğu sorusundan ziyade, dondurucu soğukta bunların soğuk suya girip çıkmaları onların işlevini etkilemiş olmalıymış. Sonuç olarak ejderha dediğimiz yaratık, o kadar da hafif bir canlı değil. Ancak Tyson, ejderhaların son derece gerçekçi olarak tasarlandıkları fikrini savunuyor.

Öte yandan Tyson, dizideki mavi ateş olgusunun normal ejderha ateşinden 3 kat daha fazla sıcak olduğunu ifade ederek, Viserion’un ateşten etkilenmeyen Daenerys’i artık son derece kolayca yakabileceği görüşünü de savunuyor.  Yani artık Daenerys, bu ejderhaya karşı efsunlu olamayacak. Tyson'un bu teorisinin ne kadar doğru olduğunu, yaklaşık bir sene sonra görebileceğiz.

Neil deGrasse Tyson, fantastik bir örgüyle kurulmuş olan yapımın, çok inanılmaz olduğunu düşünmüyor. Ancak yukarıda belirtilen detayları da göz ardı etmiyor.

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