Game of Thrones Finali, Tüm Zamanların En Çok İzlenen HBO Yapımı Oldu

Game of Thrones, pazar günü yayınlanan final bölümü ile arkasında onarılamayacak kadar büyük hayal kırıklıkları bırakarak ekranlara veda etti. Tabii, bu durum Game of Thrones finalinin izleyici rekoru kırmasına engel olmadı. Iron Thrones adındaki final bölümü, reyting rekorları kırarak tüm zamanların en çok izlenen HBO yapımı oldu.

Geride bıraktığımız 7 sezonda jenerasyonlar arası geçecek kültürel bir miras yaratan Game of Thrones'un yazar ikilisi D. B. Weiss & David Benioff, 6 bölümlük final sezonuyla ikonik diziyi tam anlamıyla sabote etti desek yeridir.

Açıklanması mümkün olmayan mantık hataları, hikayenin katalizörü olan karakterlerin pasifize edilmesi, oldu bittiye getirilen olaylar ve daha fazlası, senaryo bakımından oldukça fakir bir final sezonunun ortaya çıkmasına neden oldu.

2011 yılından bu yana diziye tutkuyla bağlı olan pek çok insan da böyle düşünüyor. Nitekim Game of Thrones'un final bölümü The Iron Throne’un, 5.0 güncel IMDb puanıyla dizinin açık ara en düşük puanını alan bölümü olması, her şeyi açıklıyor aslında.

Her şeye rağmen önceki bölümlerde olduğu gibi izlenme rekorları kırmayı başaran final bölümü, HBO’nun çatısı altında bulunan linear TV, HBO Go ve HBO Now dahil tüm platformlarda 19,3 milyon izleyiciyle hem Game of Thrones hem de HBO rekoru kırdı.

Dizi tarihinin en yüksek görüntülenmeye ulaşan bölümü olan The Iron Throne, aynı zamanda bugüne kadar en çok izlenen HBO yapımı oldu.

Yeni sezondaki her bölümün ortalama 44.2 milyon izleyiciye ulaştığını söyleyen HBO, final bölümün sadece HBO TV’de canlı olarak 13,6 milyon kişi tarafından seyredildiğini açıkladı.

