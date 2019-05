Game of Thrones Hayranları, Final Sezonunun Yeniden Çekilmesini İstiyor

Game of Thrones’un finaline yalnızca bir bölüm uzaktayız; ancak dizinin senaryo tarafında beklentileri tam anlamıyla karşılayamadığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Final sezonundan memnun kalmayan bir Game of Thrones hayranı, HBO’nun tüm sezonu yeniden çekmesi için bir Change.org kampanyası başlattı.

David Benioff ve DB Weiss ikilisinin Amerikalı yazar George R.R. Martin’in A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı) adlı romanından televizyona uyarladıkları Game of Thrones, 2011’de başladığı macerasında dünya çapında bir fenomene dönüştü.

1,5 yıllık bir aranın ardından 8. ve final sezonuyla karşımıza çıkan epik dizinin beşinci bölümünü geride bıraktık. Önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan 6. bölüm ile sekiz yıldır misafir olduğumuz Westeros’tan demir alacağız.

Game of Thrones’un final sezonu, sinematografik anlamda beklentileri karşılasa da, senaryo tarafında zaman zaman hayal kırıklığı yarattı.

Dylan D. adlı bir dizi hayranı, HBO’nun tüm sezonu yeniden çekmesi için bir Change.org kampanyası başlattı. “Yetenekli yazarlarla Game of Thrones’un 8. sezonu yeniden çekilsin” adındaki kampanya, şimdiden 352.561’den fazla imzaya ulaştı.

David Benioff ve DB Weiss’ın ellerinde kitaptan kullanabilecekleri hiçbir meteryal kalmadığı için çuvalladıklarını söyleyen Dylan D., “Bu seri anlamlı bir son sezonu hakediyor” dedi.

HBO cephesinden söz konusu kampanyaya henüz bir cevap gelmedi.

Game of Thrones hayranları final sezonundan hoşnutsuz olabilir; ancak bu durum dizinin izlenme rekorları kırmasını engellemiyor.

Efsane serinin geçtiğimiz pazar günü yayınlanan “The Bells” adındaki beşinci bölümü, HBO’nun çatısı altında bulunan linear TV, HBO Go ve HBO Now dahil tüm platformlarda 18,4 milyon kişi tarafından izlenerek, Game of Thrones’un en çok izlenen bölümü olmuştu.