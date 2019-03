Game of Thrones Hayranları, Gizlenen Demir Taht'ları Bulmayı Başardı

HBO, Game of Thrones'un final sezonuyla ilgili başlattığı pazarlama kampanyasının bir parçası olarak dünyanın altı farklı noktasına altı Demir Taht gizlendiğini duyurmuştu. Ve o tahtlardan beşi sahibini buldu!

Macerasına 2011 yılında başlayan Game of Thrones, aradan geçen zamanda küresel bir fenomene dönüştü. Televizyon tarihinin en özel yapımlarından bir tanesi olan epik dizi, sekizinci ve final sezonu ile 14 Nisan’da başlayacak.

Game of Thrones hayranlarının heyecanını diri tutmak isteyen HBO, yakın zaman önce çok ilginç bir pazarlama kampanyasının altına imza atmıştı.

Dünyanın farklı ülkelerine Demir Taht'ın altı kopyasını saklayan şirket, tıpkı dizideki gibi hayranların bu tahtlar için yarışmasını ve maceralarını #ForTheThrone etiketini kullanarak sosyal medyada paylaşmalarını istedi. HBO ayrıca, farklı konumlardaki her bir tahtın bir saatlik 360 derecelik canlı yayın videosu da dahil olmak üzere çeşitli ipuçlarını bulabileceğiniz For The Throne adlı bir site de kurdu.

The Radio Times gazetesine göre, Game of Thrones hayranları şimdiye kadar gizlenen altı Demir Taht’tan beşini bulmayı başardı. İlk keşif, Alex Bowring ve Tom Maullin-Sapey tarafından İngiltere, Gloucestershire'daki Dean Ormanı'nda yapıldı.

Tahtın bulunduğu ormanlık bölgenin, J. R. R Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi evrenini yaratırken ilham aldığı yerlerden bir tanesi olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

The Star Calgary ’e göre bulunan son taht, Kevin ve Birgit Sharman tarafından British Columbia, Kanada'da keşfedildi. Demir Taht’ları bulan kişilere serinin acımasız kralı Robert Baratheon’un tacı ve giydiği kürkün bir kopyası veriliyor.

A true queen goes anywhere #ForTheThrone, even beyond the Wall. Birgit has staked her claim​. #ThroneofIce https://t.co/G3iIU2Y2Rx pic.twitter.com/AYtvawLdJ3 — HBO Canada (@HBOCanada) March 26, 2019

Game of Thrones 8. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

George R.R Martin’in kaleminden çıkan ve David Benioff ile D. B. Weiss tarafından televizyona uyarlanan Game of Thrones, sekizinci ve final sezonu ile 14 Nisan’da yayınlanacak.

İkonik dizinin final sezonunda, her biri uzun metrajlı bir film tadında olan altı bölüm izleyeceğiz. Game of Thrones’un ilk iki bölümü 60 dakika, 3, 4, 5 ve 6. bölümleri ise 80 dakika uzunluğunda olacak.

Yeni sezondaki bölümleri, David Benioff & Dan Weiss, Michael Sapochnik, David Nutter yönetecek. Senaryoda ise Benioff, Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill’in imzaları bulunuyor.

Game of Thrones 8. Sezon Fragmanı