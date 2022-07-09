Game of Thrones Hayranlarına Müjde: Kitaplar Dizi Gibi Bitmeyecek!

Final sezonunun yayınlandığı 2019 yılına kadar neredeyse tüm dünyayı ekranlar karşısına dikmeyi başaran Game of Thrones dizisi, yaptığı başarısız final sebebiyle sıkça eleştirilere maruz kalmıştı. Hayranlara göre son sezonlarda uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uzaklaşması sebebiyle dizinin kalitesi gittikçe düşmeye başlamıştı. Özellikle final sezonu ve son bolüm, izleyicilerden büyük tepki aldı. Böylece Game of Thrones evreni seyircilerin ağzında buruk bir tat bıraktı.

Evrenin yaratıcısı George R.R Martin, dizinin finalinin istediği gibi olmadığını belirterek kitap serisinin diziye benzer bir şekilde bitmeyeceğini açıkladı.

Bazı Sevdiğiniz Karakterler Son Kitaplarda Yer Almayabilir!

Ünlü yazar serinin geleceği hakkında ser verip sır vermedi. Fakat meraklı basın mensupları için bazı ufak ipuçları bırakan George R.R Martin, dizide son sezona kadar yaşayan bazı karakterlerin kitaplarda çok daha erken öleceğini söyledi. Ayrıca Game of Thrones dizisinde ölen karakterlerin Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde ölmeyeceğini açıkladı. Yazarın son 10 yıldır kaleme aldığı Kış Rüzgarları adlı devam kitabının ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

George R.R Martin, serinin finali hakkında ise diziye bazı benzer sahnelerin olacağını, fakat çoğunluğunun tamamen farklı olacağını belirtti. Dizide olmamasına rağmen kitaplarda büyük yer kaplayan Lady Stoneheart karakterinin de finale giderken büyük bir önem taşıması bekleniyor.