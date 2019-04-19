Game of Thrones Kitapları Yok Sattı

Dünyanın en çok beğenilen dizilerinden birisi olarak gösterilebilecek Game of Thrones’un kitapları ile ilgili şok edici bir gelişme yaşandı. Dizinin final sezonunun ilk bölümünün yayınlandığı 14-16 Nisan'da, Game of Thrones kitaplarındaki satışlarda adeta patlama yaşandı. Hepsiburada tarafından yapılan açıklamada; ilginç sayısal detaylar yer alıyor.

Hepsiburada platformu tarafından yayınlanan verilere göre; 14 Nisan'dan itibaren Gameof Thrones ile ilgili en çok aranan ürünün Taht Oyunları kitabı olduğu ortaya çıktı. Özellikle de final sezonunda neler olacağını ve nasıl bir son gerçekleşeceğini merak edenler, kitabı okumaya çalıştı. Kitapta birçok spoiler olması nedeniyle, bazı izleyiciler deokumamayı tercih etti.

Game of Thrones kitaplarının alıcıları 16-40 yaş arası

Belki de bu habere ilk baktığınızda aklınıza gelen düşüncelerden bir tanesi de, kitabı satın alanların küçükl yaştakilerden oluştuğuydu. Ancak Hepsiburada tarafından açıklanan verilerde, bu kitabı alanların yaş aralığı 40 gibi yüksek rakamlara kadar çıkabiliyor.Bu nedenle Game of Thrones dizisinin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini yeniden söyleyebiliriz.

Game of Thrones Taht Oyunları kitabının en çok istendiği iller de belli oldu Bu kitapiçin İstanbul Ankara ve Ordu gibi iller yoğun talepte bulundu. Yaklaşık olarak %254 oranında bu kitaplara talep artışının yaşandığını söyleyebiliriz.

Game of Thrones dizisi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Eğer final bölümünü izlediyseniz fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.