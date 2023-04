Game of Thrones Oyuncuları House of the Dragon'ı İzlemediklerini Açıkladı: Peki Neden?

Game of Thrones hayranları, dizinin yeni spin-off'u House of the Dragon'un yayınlanmasıyla birlikte heyecanla beklerken, Jaime Lannister karakterini canlandıran Nikolaj Coster-Waldau ve Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, diziyi henüz izlemediklerini ve nedenini açıkladılar.

Nikolaj Coster-Waldau ve Emilia Clarke, House of the Dragon'ı Neden İzlemediler?

52 yaşındaki oyuncu Nikolaj Coster-Waldau, House of the Dragon'ın açılış jeneriğinin orijinal diziyle benzerlik göstermesinin kafasını karıştırdığını söyledi. Kendisini dizinin başarısından dolayı mutlu hissettiğini belirten oyuncu, şimdilik diziyi izlemeye fırsat bulamadığını söyledi ve birkaç sene sonra tüm sezonları art arda izleyeceğini ifade etti.

Aynı şekilde Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke de diziyi henüz izlemediğini açıkladı. Yapım ekibinin başarılı bir iş çıkardığını belirten Clarke, dizinin yapımından mutlu olduğunu ancak izleyemeyeceğini söyledi. Ünlü oyuncu, House of the Dragon'ı izlemeyi "kendisiyle aynı dönemde okumayanların mezuniyet buluşmasına katılmaya" benzetti.

House of the Dragon'ın 2. sezonunun 2024 yazında yayınlanması bekleniyor ve hayranlar, Game of Thrones dünyasının yeni maceralarına şimdiden merakla bekliyorlar.