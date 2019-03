Game of Thrones Sekizinci Sezon Fragmanı Yayınlandı

Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonundan ilk resmi fragman yayınlandı. 2 dakika uzunluğundaki teaser’daki sahneler, bizlere büyüleyici bir final sezonu vadediyor.

Jon Snow ve Daenerys hayatta kalacak mı? Iron Throne’un yeni sahibi kim olacak? Azor Ahai kim? Night King savaşı kazanacak mı? Arya Cersei'den intikamını alacak mı? gibi daha onlarca soru cevabını bulmayı bekliyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce arkasında birçok soru işareti bırakarak 7. Sezon finalini gerçekleştiren Game of Thrones, önümüzdeki ay başlayacak sekizinci sezonuyla hayranlarının karşısına son kez çıkacak.

Kült dizinin final sezonu tüm hızıyla yaklaşırken, yayınlanan resmi fragmanla iyice havaya giriyoruz.

Fragmanda merak uyandıran birçok sekans bulunuyor. Fragmanda gördüğümüz ilk yüz olan Arya, birinden veya bir şeyden kaçıyor gibi görünüyor. Peki, Arya’yı dahi korkutan şey ne olabilir? Bu sorunun cevabı için biraz daha beklememiz gerekecek.

Jon Snow’un Winterfell’in meşhur kırmızı yapraklı beyaz ağacı Weirwood’un altında durması, fragmana dair dikkat çeken sahnelerden bir tanesi oldu. Görünen o ki Jon, yaklaşan büyük savaş öncesi ağacın bilgeliğinden faydalanmak istiyor.

Fragman, Daenerys ve Jon, Winterfell’in üzerinde uçan ejderhalar, Cersei ve White Walkers gibi Game of Thrones hayranlarının beklediği hemen her şeyi içeriyor.

Amerikalı yazar George R.R. Martin'in epik fantezi serisi A Song Of Ice and Fire ’dan uyarlanan dizinin son sezonunda altı bölüm izleyeceğiz. Final sezonundaki tüm bölümlerin 80 ila 90 dakika olması bekleniyor.

Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da başlayacak.

Game of Thrones 8. Sezon Fragmanı