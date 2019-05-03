Game of Thrones'un 5. Bölümü ile İlgili Heyecanlandıran Açıklama

Game of Thrones’un sekizinci ve son sezonu tüm hızıyla devam ederken, seride “Daenerys Targaryen” karakterini canlandıran Emilia Clarke’tan heyecan verici bir açıklama geldi. İngiliz aktris, 5. bölümün Battle of Winterfell’den bile daha büyük çaplı olacağını söyledi.

Game of Thrones tarihinin en uzun bölümü olan “Long Night”ı geride bıraktık. Çekimleri tam 55 gün süren bölüm, 1 saat 22 dakikalık süresiyle sinema ve dizi tarihinin belki de en uzun savaş sahnesini ekranlara taşıdı; ancak 3. bölümün dizinin doruk noktası olduğunu düşünüyorsanız, henüz daha bir şey görmediniz.

Bunu ben değil, Emilia Clarke söylüyor. Kült dizide Daenerys Targaryen ya da Khaleesi karakterine hayat veren güzel aktris, çarşamba gecesi konuk olduğu Jimmy Kimmel Live’da, final sezonunun son üç bölümünde izleyicileri inanılmaz olayların beklediğini söyledi.

"Herkes 3. bölümü heyecanla beklemişti ama bence 5. bölüm diğerlerinden çok daha büyük çaplı olacak” diyen Clarke, izleyicilere şu tavsiyede bulunuyor: “Bulabileceğiniz en büyük televizyonu bulun ve mutlaka oradan izleyin"

İngiliz oyuncuya göre 3. bölümdeki Battle of Winterfell, tipik bir TV dizisi bölümü değildi. Çekimlerin 55 gün sürdüğünü ve toplamda 750 kişinin ekran karşısına çıktığını söyleyen Clarke, söz konusu bölümün televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Game of Thrones’un 5. bölümü iki hafta uzaklıkta olmasına rağmen Clarke’ın sözleri, zaten tavan yapmış olan heyecanımızı diri tutacaktır.

Final sezonunun 4. bölümü önümüzdeki pazar günü izleyicilerle buluşacak. Söz konusu bölümün, hayatta kalan kahramanların Euron Greyjoy ve Cersei Lannister'a karşı saldırı planı oluşturabilecekleri bir geçiş süreci olması oldukça muhtemel. Clarke’ın söylediklerine göre, 5. ve 6. bölüm, iki taraf arasında savaşı ekranlara taşıyacak. Nitekim her iki bölümün da 80 dakika uzunluğunda olması, iki bölüme yayılan devasa bir savaş izleyebileceğimizin göstergesi olsa gerek.

Game of Thrones'un 8. sezonunun 4. bölümü, 5 Mayıs Pazar günü yayınlanacak. İlk iki bölümün yönetmeni David Nutter tarafından yönetilecek olan bölüm, 1 saat 18 dakika uzunluğunda olacak.