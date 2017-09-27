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Game of Thrones’un 8’inci Sezonu Hakkında Önemli Gelişme

Game of Thrones’un 8’inci Sezonu Hakkında Önemli Gelişme
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet

Game of Thrones’un 8’inci ve son sezonu, büyük bir ihtimalle 2019 yılının yaz aylarında yayınlanacak. Ekim ayında çekimlerine başlanması beklenen final sezonunda, hangi yönetmenlerin görev alacağı da belli oldu.

Game of Thrones’ta Jaime Lannister karakterini canlandıran Nikolaj Coster-Waldau, verdiği son röportajda, “Çekimler için Ekim ayında geri döneceğiz. Yani birkaç hafta içinde senaryoları alıp, olacakları öğrenebileceğim. Fazlasıyla merak içindeyim.” ifadelerini kullanmıştı. 

Çekimler için Ekim ayı işaret edilirken, Game of Thrones’un 8’inci sezonu için düşünülen yönetmenler de bugün itibarıyla gün yüzüne çıktı. Bu isimler; Michael Sapochnik, David Nutter, David Benioff ve Dan Weiss olarak sıralanıyor.

Michael Sapochnik, Game of Thrones’un 6’ıncı sezonunda yönetmen koltuğunda oturmuş ve Emmy ödülünün sahibi olmuştu. Sapochnik’in yönettiği, ‘The Battle of the Bastards’ ve ‘The Winds of Winter’ bölümleri efsaneler arasına girmişti.

Bir diğer yönetmen David Nutter ise, toplamda altı bölüm yönetti. Nutter, gösterdiği performansla takdir toplayarak ve Emmy ödülüne layık görülmüştü. David Nutter'ın yönettiği en dikkat çeken bölümler arasında 'The Red Wedding ve 'The Rains of Castamere' yer alıyor.

Ve tabii ki David Benioff - Dan Weiss ikilisi..  Başarılı yönetmenler, Game of Thrones efsanesinin yaratılmasındaki mihenk taşlarından bir tanesi. Yönetmen koltuğunda oturdukları her bölüm efsaneler arasına girmeyi başardı. Game of Thrones’un 8’inci sezonunun final sahnesini de bu ikiliden başkasının yönetmesini beklemiyoruz. 

Game of Thrones 8’inci sezonunda altı bölüm izleyeceğiz. Final sezonundaki tüm bölümlerin 80 ila 90 dakika olması bekleniyor. Yani her bölümün uzun metrajlı bir film tadında olacağını söyleyebiliriz. 

HBO, spinoff'lar için beş pilot senaryo üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda final sezonu hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağımızı tahmin ediyorum. Fakat siz yine de takvim yapraklarını sökmeye başlayın. Zira, Game of Thrones’un 8’inci ve son sezonu 2019 yılında izleyiciyle buluşacak. Geç olsun, güç olmasın diyelim. 

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ETİKETLER: game of thrones HBO Game of Thrones 8. sezon

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