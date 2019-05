Game of Thrones’un 8. Sezon Final Bölümü Nasıl Bitecek?

İlk sezonu Nisan 2011’de başlayan Game of Thrones, sekiz yılı aşkın süredir devam eden epik macerasına önümüzdeki pazar günü son noktayı koyacak. Dizinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weis tarafından yazılıp yönetilen 80 dakikalık final bölümü, Game of Thrones destanının doruk noktası olacak.

Habere geçmeden evvel spoiler uyarısı yapmayı ihmal etmeyelim. Game of Thrones 8. sezon 5. bölümü henüz izlemediyseniz, sizi başka bir haberimize alalım. Zira yer yer spoiler’a maruz kalabilirsiniz, sonra demedi demeyin.

Toplam altı bölümden oluşan final sezonunda beşinci bölümü geride bıraktık. 2011 yılından bu yana beklediğimiz iki büyük savaşın bu bölüm itibarıyla sonuna geldik. Jon’a rağmen Iron Throne’a oturamayacağını anlayan ve öfkesine yenik düşen Daenerys, babası Aerys Targaryen’ın nam-ı diğer Mad King’in (Deli Kral) ayak izlerini takip ederek King’s Landing’i (Kralın Şehri) küle çevirdi; fakat onun karakter gelişimi için -özellikle hayranlarının gözünde- pek tatmin edici bir sonuç olmadığını söylemek sanırım yanlış olmaz.

Her ne kadar ben babam gibi değilim dese de kaderinden kaçamayan Daenerys, “Mad Queen” (Deli Kraliçe) veya “Queen Of The Ashes” (Küllerin Kraliçesi) gibi lakaplarla anılmaya başladı bile.

Peki, Game of Thrones’un binbir türlü teoriye konu olan final bölümü nasıl bitecek? Epik dizinin 6. bölümü yani dizi finali fragmanı üzerinden nelerle karşılaşabiliriz kısaca ondan bahsedelim.

Game of Thrones 8. sezon 6. bölüm fragmanında, Tyrion ve Arya’nın dehşet verici bakışlarının yanı sıra, bir grup Dothraki savaşçısının kılıçlarını havaya salladığını görüyoruz.

Dany ise Lekesiz’lerin arasından küle çevirdiği şehre giriş yapıyor. Fragmanda Jon’u göremiyoruz; ancak final bölümünde onun da kaderini gerçekleştireceğini tahmin ediyorum. Yani, Dany’i öldüreceğini. Zira Dany’nin terörüne son verebilecek yegane kişi Jon. Belki de final bölümünde hiç istemediği halde Iron Throne iddiasını ortaya koyacak bir Jon görebiliriz.

Sonuç ne olursa olsun, sekiz sezonluk destansı maceraya yakışır bir final olacağını tahmin ediyorum. Tabii, çatlak sesler her zaman olacaktır; ancak final sezonundaki bazı bölümlerde ağzımızda kalan kötü tadın silinebileceğini düşünüyorum.

Game of Thrones'un 8. sezonunun 6. ve final bölümü, 19 Mayıs Pazar günü yayınlanacak. İkonik dizinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss tarafından yönetilecek olan bölüm, 1 saat 20 dakika uzunluğunda olacak.

Sizce Game of Thrones'un finali nasıl olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın!