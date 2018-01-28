7. sezon ardından dikkatleri daha da fazla üzerine geçen Game of Thrones'un 8. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizinin 8. sezon yayın tarihini Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams açıkladı.

Maisie Williams "Game of Thrones'un 8. sezonu ne zaman başlayacak?" sorununun cevabını bir röportajı esnasında yanıtladı. Genç oyuncu verdiği röportajda dizinin çekimlerinin Aralık ayında bittiğini ve Game of Thrones'un 8. sezon ilk bölümünün Nisan 2019'da yayınlanacağını dile getirdi. Toplamda 4 aylık bir hazırlanma sürecinin daha gerektiği, montaj işlemlerinin çok önemli olduğunu belirtti. Bu sezon bütün ekibin yeteneklerini gösterebileceğini bir sezon olmasını istediğini de ayrıca açıkladı.

Maisie Williams'ın paylaştıkları yayıncı kanal HBO tarafından henüz onaylanmadı. Ancak, oyuncunun rolünün çok büyük olması söylediklerinin doğruluk payını bir hayli yükseltiyor.

Game of Thrones'un 8. sezonu diğer sezonlara göre daha az bölümlü olacak. 8. sezon toplamda 6 bölüm sürecek. Her bölümün ortalama uzunluğu 80 dakika dakika olacak.