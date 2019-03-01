Game of Thrones'un 8. Sezonundan İçimizi Titreten 20 Poster

2011 yılından bu yana evlerimize konuk olan efsanevi dizi Game of Thrones, sekizinci sezonuyla eşsiz macerasına son noktayı koyacak. HBO, epik serinin final sezonu için yirmi yeni karakter posteri yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları karakterlerin posterlerini ve emojilerini paylaşarak, Iron Throne'a oturacak ismi şimdiden seçebilecekler.
Game of Thrones’un final sezonuna sayılı günler kala, HBO’dan heyecanımızı diri tutacak yepyeni karakter posterleri geldi. Söz konusu posterler, Ak Gezenler ile destansı bir savaşta karşı karşıya gelecek karakterleri gösteriyor. HBO ayrıca, dizideki karakterlerin oldukça sevimli görünen emojilerini de paylaştı.
Hemen aşağıdan, HBO’nun Game of Thrones’un sekizinci sezonu için paylaştığı posterleri görebilirsiniz.
Daenerys Targaryen
#DaenerysTargaryen— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“My reign has just begun.” pic.twitter.com/j54Tfqs12M
Jon Snow
#JonSnow— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“We know no king, but the King in the North.” pic.twitter.com/cVF8IRbJ2j
Cersei Lannister
#CerseiLannister— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“Long may she reign.” pic.twitter.com/onfCymj8Ja
Jaime Lannister
#JaimeLannister— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“There are no men like me. Only me.” pic.twitter.com/nIoeV70l0m
Tyrion lannister
#TyrionLannister— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“Never forget who you are. The rest of the world will not.” pic.twitter.com/iERiiAn6ma
Arya Stark
#AryaStark— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“The North remembers.” pic.twitter.com/XxIB96wdyg
Sansa Stark
#SansaStark— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“The lone wolf dies, but the pack survives.” pic.twitter.com/4SzXANHWfU
Bran Stark
#BranStark— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“I’m the Three Eyed Raven now.” pic.twitter.com/zZlY7lmKYV
Brienne Of Tarth
#BrienneOfTarth— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“This goes beyond houses and honor and oaths.” pic.twitter.com/agGSC9yvkG
Davos Seaworth
#DavosSeaworth— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“We have to fight, and we need to do it together.” pic.twitter.com/uiamSMZBES
Euron Greyjoy
#EuronGreyjoy— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“There’s only one reward I want.” pic.twitter.com/gMa4uZ8rCC
Grey Worm
#GreyWorm— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“Unsullied fear nothing.” pic.twitter.com/PI4sgbDwCy
Jorah Mormont
#JorahMormont— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“No one can survive in this world without help.” pic.twitter.com/K6dlUrS9RO
Melisandre
#Melisandre— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“The night is dark and full of terrors.” pic.twitter.com/FedPffHLhk
Missandei
#Missandei— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“She’s the queen we chose.” pic.twitter.com/aEHz1IL3t4
Samwell Tarly
#SamwellTarly— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“I'm tired of reading about the achievements of better men.” pic.twitter.com/6dslofsJ8F
Theon Greyjoy
#TheonGreyjoy— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“I always wanted to do the right thing.” pic.twitter.com/O4X5cL2fb3
Varys
#Varys— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“I don’t believe in saviors.” pic.twitter.com/BuWUa83SPd
The Hound
#TheHound— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“You know who's coming for you. You've always known.” pic.twitter.com/ZfRTxCqGY5
The Night King
#NightKing— Twitter (@Twitter) February 28, 2019
“Fear is for the winter.” pic.twitter.com/2hvd9VUwas
Game of Thrones 8. Sezon
Amerikalı yazar George R.R. Martin'in epik fantezi serisi A Song of Ice and Fire ’dan uyarlanan dizinin son sezonunda altı bölüm izleyeceğiz. Final sezonundaki tüm bölümlerin 80 ila 90 dakika olması bekleniyor.
Ağustos 2017’de yayınlanan yedinci sezon finali, Ak Gezenler’in duvarı yıkması ve Jon’un Daenerys ile beraber olması gibi birçok önemli gelişmeye gebe olmuştu. Gerçek isminin Aegon Targaryen olduğu Jon'un, henüz bilmediği halasıyla birlikte olmasının doğuracağı sonuçları oldukça merak ediyoruz.
Game of Thrones’un 8. ve final sezonu 14 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak.
Game of Thrones'un 8. sezonu öncesi tüm bölümleri izleme rehberine buradan ulaşabilirsiniz.
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