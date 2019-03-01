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  4. Game of Thrones'un 8. Sezonundan İçimizi Titreten 20 Poster

Game of Thrones'un 8. Sezonundan İçimizi Titreten 20 Poster

Game of Thrones 8. Sezonundan İçimizi Titreten 20 Poster
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

2011 yılından bu yana evlerimize konuk olan efsanevi dizi Game of Thrones, sekizinci sezonuyla eşsiz macerasına son noktayı koyacak. HBO, epik serinin final sezonu için yirmi yeni karakter posteri yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları karakterlerin posterlerini ve emojilerini paylaşarak, Iron Throne'a oturacak ismi şimdiden seçebilecekler.

Game of Thrones’un final sezonuna sayılı günler kala, HBO’dan heyecanımızı diri tutacak yepyeni karakter posterleri geldi. Söz konusu posterler, Ak Gezenler ile destansı bir savaşta karşı karşıya gelecek karakterleri gösteriyor. HBO ayrıca, dizideki karakterlerin oldukça sevimli görünen emojilerini de paylaştı.

game of thrones 8. sezon emoji

Hemen aşağıdan, HBO’nun Game of Thrones’un sekizinci sezonu için paylaştığı posterleri görebilirsiniz.

Daenerys Targaryen

Jon Snow

Cersei Lannister

Jaime Lannister

Tyrion lannister

Arya Stark

Sansa Stark

Bran Stark

Brienne Of Tarth

Davos Seaworth

Euron Greyjoy

Grey Worm

Jorah Mormont

Melisandre 

Missandei

Samwell Tarly

Theon Greyjoy

Varys

The Hound

The Night King

Game of Thrones 8. Sezon

Amerikalı yazar George R.R. Martin'in epik fantezi serisi A Song of Ice and Fire ’dan uyarlanan dizinin son sezonunda altı bölüm izleyeceğiz. Final sezonundaki tüm bölümlerin 80 ila 90 dakika olması bekleniyor. 

Ağustos 2017’de yayınlanan yedinci sezon finali, Ak Gezenler’in duvarı yıkması ve Jon’un Daenerys ile beraber olması gibi birçok önemli gelişmeye gebe olmuştu. Gerçek isminin Aegon Targaryen olduğu Jon'un, henüz bilmediği halasıyla birlikte olmasının doğuracağı sonuçları oldukça merak ediyoruz.

Game of Thrones’un 8. ve final sezonu 14 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak.

Game of Thrones'un 8. sezonu öncesi tüm bölümleri izleme rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

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