Game of Thrones'un Ana Karakteri Belirlendi

Game of Thrones şimdiye kadar yapılmış olan en epik televizyon dizisi olarak gösteriliyor. Her sezon milyarları ekran başına kitleyen dizi inanılmaz bir popülarite yakalayarak herkesi şaşırtıyor. Bu derece sevilmesinin bir nedeni de dizide sürekli yaprak dökümü yaşanması. Neredeyse her sezon birçok yeni karakterle tanışıyoruz. Çok sevdiğimiz, ana karakter işte bu dediğimiz isimleri bile kaybettik. Peki Game of Thrones'un ana karakteri kim? İşte bu konuda yapılmış harika bir araştırma var.

The Next Web'den Preetish Panda harika bir çalışma ortaya koyarak Game of Thrones'un ana karakterini belirlemiş. Bir IMDB kullanıcısının dizinin her sahnesini inceleyerek ve karakterlerin ekranda göründüğü zamanları kaydederek oluşturduğu bir listeden faydalanan Panda, bu listeyi görselleştirerek bizlerle paylaştı. Ekran süresi olarak göze çarpan 200 karakteri 100'e indiren yazar bu veri analizi ile bir sonuca ulaşmaya çalışıyor.

Araştırmanın Amacı

Game of Thrones karakterlerinin ve onların ekranda görünme sürelerinin görselleştirildiği bu araştırmada çeşitli grafikler bulunuyor. Bu grafiklerle:

En iyi 100 karakterin ekran sürelerine ulaşmak,

ekran sürelerine ulaşmak, Her sezonda en çok görünen ilk 10 karakteri belirlemek,

belirlemek, Başlıca 9 hanenin ekran sürelerini karşılaştırmak,

ekran sürelerini karşılaştırmak, Her sezonda hangi hanenin ön planda olduğunu bulmak

hedefleniyor. Yapılan analizin görselleştirmeleri ve sonuçları ise aşağıdaki gibi:

1- En Çok Hangi Karakteri Ekranda Gördük?

Yukarıdaki grafiğe göre, en çok Jon Snow ve Tyrion Lannister karakterlerini ekranda görüyoruz. Bir başka deyişle, dizinin en önemli iki karakterinin Jon Snow ve Tyrion Lannister olduğunu sonucunu çıkarıyor. Bu enfes ikiliden sonra Daenerys Targaryen, Sansa Stark ve Cersei Lannister geliyor. İlk 100 karakterin ortalama ekran süresi ise 7 dakika 45 saniye.

Diğer yandan Ned Stark'ın ilk sezonda öldürülmesine rağmen ilk 15 karakter arasında yer aldığını görüyoruz. Hayranların büyük hayal kırıklığına uğramasına şaşmamalı!

2- Sezonlara Göre En Çok Gördüğümüz 10 Karakter

Yukarıdaki grafiklerde her sezon öne çıkan karakterler listeleniyor. Jon Snow her sezon birinci ya da ikinci olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İkinci olduğu zamanlarda dahi güçlü bir rakip olduğunu bizlere kanıtlıyor. Ayrıca ikinci sezonda Theon Greyjoy'un performansını da dikkat çekiyor.

Sezonlara göre en çok gördüğümüz bu 10 karakter arasında Jon Snow'un en can alıcı karakter olduğunu söylersek yanlış olmaz.

3- Hanelerin Ekran Performansı

Bu grafikte ise Westeros'un en önemli 9 hanesinin ekran sürelerini görüyoruz. Beklenildiği gibi Stark ve Lannister aileleri diğerlerini ezip geçiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki Jon Snow'un Stark olmadığı belli olmasına rağmen bu listede ne işe var? Jon Snow bile Targaryen olduğunu bilmiyor, dolayısıyla bu kategorizasyon doğru.

4- Sezonlara Göre Hanelerin Ekran Performansı

Bu grafiklere bakıldığında 4'ncü ve 5'nci sezonlar hariç Stark'ların önde olduğu açık. Dikkat çeken unsur ise Targaryen hanesinin 1 ve 7'nci sezonlar haricinde ilk üç sıraya girememesi. Son sezonda da sadece 5 hanenin ekranda olduğunu görüyoruz.

Sonuç

Bu çalışmada Game of Thrones'un bugüne kadar yayınlanan sezonlarında ana karakterin kim olduğuna dair bir sonuca varılmak isteniyor. Ekran süreleri bağlamında karakterler incelendiğinde Jon Snow'un birincil karakter olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Haneler bazında ele alındığında ise Stark hanesinin açık ara önde olduğu görülüyor.

Bu araştırma sonucuna göre kimin en sevilen karakter olduğu çok açık. Veriler Jon Snow ve Stark'ı işaret ediyor.