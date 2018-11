Game of Thrones’un Devam Dizisiyle İlgili Önemli Gelişme

2019 yılında yayınlanması beklenen sekizinci sezonu ile final yapacak olan Game of Thrones, efsane diziden önceki dönemi anlatacak bir spin-off projesiyle karşımıza çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosu ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Amerikalı yazar George R.R. Martin'in epik fantezi serisi A Song Of Ice and Fire ’dan uyarlanan Game of Thrones, 2011 yılında başladığı macerasına son noktayı koymaya hazırlanıyor.

Hayran bırakan hikaye ve karakter kurgusuyla dizi tarihinin kült yapımları arasına giren GoT, yedi yıl boyunca izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dünyanın her yerinden milyonlarca insanın soluksuz bir şekilde izlediği dizi, 2019 yılında ekrana veda ettikten sonra birden fazla spin-off projesiyle geri dönecek.

Salı günü Naomi Watss’ın dizinin başrol oyuncularından biri olduğunu öğrenmiştik. Bugün ise başarılı aktrisin yanına bir ismi daha yazıyoruz: Josh Whitehouse

İngiliz aktör kısa bir süre önce BBC dizisi Poldark ’da rol almıştı. Öte yandan Whitehouse’un rolüne dair herhangi bir ayrıntı yok, ancak Lannister Hanesi’nin önemli kurucularından biri olacağını tahmin ediyoruz.

Game of Thrones spin-off’u, orjinal hikayeden 8 bin yıl önceki zamana, Heroes Of Age ve Long Night denilen karanlık bir döneme odaklanacak. Kısacası dizi, Westeros tarihinin dehşet verici sırlarından Ak Gezenler’in gerçek kökenine, Starks efsanelerinden Yedi Krallık'ın Doğu'daki gizemlerine kadar merak edilen birçok şeyi ekrana taşıyacak.

Dizinin senaristliğini üstlenen Jane Goldman, projeyi George R.R. Martin ile birlikte yarattı. Goldman aynı zamanda dizinin ilk bölümünü de çekecek. GoT spin-off’unun yapımcılığını ise Daniel Zelman, James Farrell, Jim Danger Gray ve Vince Gerardis yapacak.