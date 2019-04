Game of Thrones'un Finalini Tahmin Edene 4 Gün King's Landing Tatili

On milyonlarca kişinin izlediği, gelmiş geçmiş en popüler dizilerden bir tanesi olan Game of Thrones izleyicileri için müthiş bir yarışma başladı. Game of Thrones’un finalini tahmin edebilen bir kişiye, Westeros’un başkenti King’s Landing çekimlerinin de yapıldığı Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde 4 gün tatil hediye edileceği duyuruldu.

Hırvatistan’ın tarihi sahil kenti Dubrovnik, turistlerin uğrak noktalarından bir tanesi olmayı başarmıştı. İyi korunan tarihi eserleri ve herkesin bildiği kaleleriyle ünlü olan kent, Game of Thrones ekibini de ağırlamıştı. Dizinin King’s Landing sahnelerinden birçoğu burada çekilmişti. İzleyenlerin unutamadığı “Utanç Yürüyüşü” sahnesi de yine Dubrovnik’te çekilenler arasında yerini almıştı. King’s Landing’in yanı sıra Meereen Şehri’ne ait görüntülerin bir kısmı da Dubrovnik'e aitti.

Hırvatistan kentlerine lüks seyahatler düzenleyen bir tur şirketi ise ilginç bir yarışma başlattı. Son sezonuna giren ve yedi bölüm sonra final yapacak Game of Thrones’un finalinde yaşananları en yakın tahmin edene, tatil hediye edileceği duyuruldu. Kazanan kişinin 3 gece Split kentinde 4 gece ise Dubrovnik kentinde beş yıldız hotelde kalacağı, Game of Thrones bölümlerinin çekileceği yerleri gezeceği, Hvar ve Vis bölgesine gemiyle gideceği ve bütün buralara özel araçlarla götürüleceği ifade edildi.

Yarışmaya katılmak için Game of Thrones finali tahminlerinizi anlatan 1000 kelimelik bir yazının yazılması gerektiği aktarılırken, 14 Nisan itibarıyla başlayan yarışmanın 5 Mayıs’a kadar süreceği ifade edildi. Yarışmaya katılmak için ise Unforgettable Croatia adresini ziyaret etmeniz ve yazınızı göndermeniz yeterli.