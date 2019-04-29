Game of Thrones'un Girişi Westworld Tarzında Olsaydı

HBO’da final sezonu yayınlanmaya başlayan Game of Thrones, bütün interneti ele geçirmiş durumda. Neredeyse her mecrada binlerce paylaşıma konu olan Game of Thones için yapılan en ilginç çalışmalardan bir tanesi ise dizinin girişinin Westworld girişine benzetilerek hazırlanması oldu.

Westeros World adı altında yayınlanan videoda, Game of Thrones karakterleri Westworld dizisinin girişinde olduğu gibi 3D yazıcılardan çıktıları alınıyormuş gibi hazırlandı. Ejderhalar, hane bayrakları, Night King ve Demir Taht, farklı animasyon tarzıyla tekrar hazırlandı.

Videonun dikkat çeken bir başka detayı ise müziği oldu. Westeros World videosunu hazırlayan GillesKontrol isimli YouTube kanalı, üç boyutlu animasyonların yanı sıra dizinin müziğini de değiştirdi. Game of Thrones’un hafızalara kazınan melodisini Westworld’e uyarlayan GillesKontrol, ortaya izlenesi bir video çıkarmış oldu. Müziği hazırlayan isim olan Brandon Chapman ise kendi SoundCloud hesabı üzerinden Westeros World videosunu dinlemek isteyenlerle paylaştı.

Videoyu hazırlayan Belçikalı Gilles Ausgustijnen, Westeros World videosununm hazırlanma sürecinin sekiz ay kadar sürdüğünü belirtti. Videonun hazırlanmasında ise After Effects, C4D, Photoshop, Illustrator, Substance Painter, ZBrush, Fusion360 ve DAZ3D programlarını kullandığını aktardı.