Game of Thrones'un İlk Bölümü 50 Milyon Defa Korsan İndirildi

Game of Thrones için beklenen anlar geldi ve uzun bir aradan sonra dizinin 8. sezonu yayına başladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği son sezonun ilk bölümünün kaç kişi tarafından korsan indirildiği gün yüzüne çıktı.

Tahta kimin oturacağı yıllardır bekleniyor, yüz milyonlarca kişi yaşananları takip ediyordu. Gelmiş geçmiş en çok izlenen dizilerin ilk sırasında oturan Game of Thrones, verdiği aradan sonra son sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştı. White Walker tehlikesi, Cersei Lannister’ın planları ve Kuzeylilerin yeni kraliçelerine alışma süreçleri ile başlayan dizi, beklenmedik birçok olaya gebe olduğunu ilk bölümünden göstermişti.

Merakla beklenen ilk bölüm, dizinin resmi yayıncısı HBO platformlarında 17,4 milyon kişi tarafından takip edilmiş ve izlenme rekoru kırmıştı. Bugün dijital korsanlık takip şirketi Muso, dizinin ilk bölümünün sadece 24 saat içinde 54 milyondan fazla indirildiğini söyledi. Diziyi korsan izleyenlerin yüzde 76.6’lık kısmının internet sitelerini ya da çeşitli video izleme platformlarından izledikleri, yüzde 12.2’lik kısmının ise torrent yoluyla diziye ulaştıkları belirtildi.

En büyük korsan izleyici ise 9.5 milyon izleyiciyle Hindistan oldu. Onu ise 5.2 milyon kişinin kosan izleme yaptığı Çin izledi. Yedinci sezonun ilk bölümü ise 72 saat içerisinde 90 milyon kere indirilmişti. Yine yedinci sezonun finali ise 72 saat içinde 120 milyon defa korsan izlenmişti.