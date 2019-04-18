Game Of Thrones'un Khal Drogo'su Sakallarına Veda Etti

Amerikalı ünlü aktör Jason Momoa’nın sakalsız bir fotoğrafını görmek oldukça zor. Zira Game of Thrones’ta canlandırdığı Khal Drogo karakteri veya Aquaman gibi bazı önemli rollerin bir parçasını da Momoa’nın sakalı oluşturuyor; ancak o günler geride kaldı. Ünlü aktör, 2012 yılından bu yana kesmediği sakalına çok önemli bir amaç uğruna veda etti.

Momoa, plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmak istediği için imzası olan sakallarını kesmeye karar verdi.

Sakallarını keserken kendini videoya alan Momoa, “Hoşçakal Drogo, hoşçakal Arthur Curry, hoşçakal Declan” sözleriyle, 2012 yılından bu yana kendisiyle olan sakallarına veda etti.

Game of Thrones’a ikinci sezon finalinde veda eden 39 yaşındaki aktör, kısa zamanda dizinin en sevilen karakterlerinden bir tanesi olmuştu. Ünlü serinin ardından pek çok projede yer alan Momoa, asıl yükselişini DC spin-off’u Aquaman ile yaptı.

Aralık 2018’de vizyona giren süper kahraman filmi, dünya çapında 1,148 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak, DC Sinematik Evreni’nin en çok kazanç sağlayan filmi olmayı başardı.

Momoa, yakın zaman sonra Apple’ın dijital yayın platformunda yayınlanacak "See" adındaki bilim kurgu dizisinde rol almaya hazırlanıyor.