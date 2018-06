Game of Thrones’un Khaleesi’sinden Duygusal Veda

Efsane dizi Game of Thrones’ta Daenerys Targaryen ya da diğer adıyla Khaleesi olarak hepimizin gönlünde taht kuran Emilia Clarke, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla diziye veda etti.

HBO’nun gişe rekorları kıran fantastik yapımında Deanerys Targaryen (Khaleesi) karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına duygu dolu bir mesaj yazdı.

Dizide kendisinin yer aldığı tüm sahnelerin çekimlerinin bittiğini belirten Clarke, Game of Thrones’a vedasında şu ifadeleri kullandı:

“Neredeyse on yıldır beni evimden uzakta tutan diyara elveda demek için beni bir adaya doğru götüren bota atladım. Bu bir yolculuktu. Game of Thrones’a hayal dahi edemediğim bir hayatı yaşama imkanı sunduğu için ve bana asla özlemekten vazgeçmeyeceğim bir aile verdiği için teşekkür ederim”

Öte yandan Clarke, paylaştığı fotoğrafta diziye dair herhangi bir ipucu vermedi, ancak şu ana kadar final sezonuna dair bildiğimiz birkaç önemli detay var.

Yayınlandığı her sezonda milyonlarca kişiyi ekran başına kitlemeyi başaran Game of Thrones, 8’inci ve final sezonu ile 2019 yılında hayranlarının karşısına çıkacak. İkonik dizinin son sezonunda altı bölüm izleyeceğiz. Final sezonundaki tüm bölümlerin 80 ila 90 dakika olması bekleniyor. Yani her bölümün uzun metrajlı bir film tadında olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca final sezonu için düşünülen yönetmenler de belli oldu. Bu isimler; Michael Sapochnik, David Nutter, David Benioff ve Dan Weiss olarak sıralanıyor.

HBO, amiral gemisinin son sezonuyla ilgili spoilerlerı önlemek için çok sıkı önlemler alıyor. Geçtiğimiz sezon hem senaryonun hem de yayınlanmamış bölümlerin ortaya çıkması ile zor günler geçiren yapımcı şirket, çareyi birden fazla final sahnesi çekmekte bulmuştu.

Geçtiğimiz ay Hollywood Reporter ’a konuşan Emilia Clarke, “Dizinin nasıl biteceğinden şu an bile haberim yok. Ciddiyim. Yapım ekibi birçok son çekiyor, ancak kimse nasıl olacağını bilmiyor. Sanırım bize güvenmiyorlar. Bun rağmen dizinin finali hakkında hiçbir zaman endişelenmedim” ifadelerini kullanmıştı.