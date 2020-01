Game of Thrones'un Öncesini Anlatacak Dizinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Game of Thrones'un yayıncısı HBO ve dizinin yapımcıları, Game of Thrones öncesini anlatacak olan House of Dragon isimli dizinin izlenebileceği tarihi açıkladılar. House of Dragon çıkış tarihi 2022 olarak belirlendi.

Dünyanın gözünü kırpmadan izlediği dizilerin en başında gelen Game of Thrones, geçtiğimiz aylarda son bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkmıştı. Dizinin sonlanmasından sonra yapımlar hikayenin çok anlatılmayan taraflarına yönelen diziler yayınlayacaklarını açıklamışlardı.

House of Dragon çıkış tarihi

Bahsi geçen dizilerden birinin ise Game of Thrones öncesi hikayeye ait olacağı dile getirilmişti. Bugün yapılan açıklama ile Game of Thrones öncesini anlatan House of Dragon isimli dizinin çıkış tarihi açıklandı.

HBO Programlar Şefi Casey Bloys, yaptığı açıklama ile senaristlerin hikaye üzerine çalıştıklarını doğruladı. Bu doğrulama ile yetinmeyen Bloys, "Tahminimce diziyi 2022 yılında görebiliriz" açıklamasını yaptı.

House of Dragon hikayesi

Game of Thrones'da gördüğümüz olayların 300 yıl öncesini anlatacak olan House of Dragon'un hikayesinin temelinde ise Targaryen ailesi yer alacak. Robert'in isyanından önce Westeros'u uzun yıllar boyunca yöneten aile, ejderhaları kontrol edebilmeleri ve ateşe dayanıklılıkları ile ön plana çıkıyordu.

Taht Oyunları serisinin yazarı George R.R. Martin'in de hikayesine destek vereceği House of Dragon dizisinin çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Daha önce Ormanın Çocukları üzerine duran ve Night King'in nasıl ortaya çıktığını anlatacağı dile getirilen bir dizi, pilot bölümünün ardından iptal edilmişti.