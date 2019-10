Game of Thrones'un Yapımcısı Açıkladı! House of the Dragon Geliyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinin yapımcısı HBO açıklama yaptı. Game of Thrones dizisinin yerine House of the Dragon isimli yeni dizi gelecek. House of the Dragon isimli dizi hakkındaki detaylar gelmeye başladı.

House of the Dragon isimli dizinin sekiz sezon olacağı ve 300 yıl önce yaşananları konu alacağı açıklandı. Yeni dizinin türkçe karşılığı "Ejderha'nın Evi" olacak. House of the Dragon isimli dizinin senaristinin Game of Thrones kitaplarının yazarı Georfe RR Martin olacağı açıklandı.

Yapımcı şirket HBO yeni dizi projesini açıklamasının ardından House of the Drangon isimli dizi trendlere girdi. Seyirciler yeni diziyi merakla beklemekte. House of the Dragon isimli dizinin ne zaman yayına alınacağı gizliliğini koruyor. Söylentiler dizinin 2021 yılında yayına alınacağı yönünde.

House of the Drangon, Netflix rakibi HBO Max isimli platformda yayınlanacak. İlk sezonu 10 bölüm sürecek olan dizinin pilot yönetmenin Miguel Sapochnik olduğu duyuruldu.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

House of the Drangon isimli dizinin detaylarının önüzümdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.