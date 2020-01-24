Game of Thrones'un Yazarından Dizinin Finaline Dair Yeni Açıklama

Game of Thrones dizinin dayandığı kitap serisinin yazarı George R.R. Martin, dizinin finali hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ünlü yazar, dizinin yayıncısı HBO'ya finaldeki hikayeyi film olarak aktarma önerisi sunduklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını dile getirdi.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Game of Thrones, geçtiğimiz mayıs ayında final yapmıştı. Dizinin sıkı hayran kitlesi ise son sezonu ve finali bir türlü içlerine sindirememişlerdi. Tam o sırada George R.R. Martin verdiği bir röportajda, serinin son kitabında finalin dizideki olmayabileceğini söylemişti.

George R.R. Martin bugün yaptığı açıklamayla, dizinin finali için daha farklı görüşleri olduğunu dile getirdi. Yazar George R.R. Martin Welt’le yaptığı söyleşide diziyi 7. sezondan sonra aslında bir film üçlemesi şeklinde bitirmek istediklerini ve bu konuyu David Benioff ve Dan Weiss’la sıkça konuştuklarını ancak fikrin HBO tarafından reddedildiğini açıkladı. Martin’in aktardıklarına göre HBO’nun filmleri reddetme sebebi sinema filmleri değil televizyon dizileri üretmek istemeleri.

HBO ise tüm bu tartışmalara rağmen televizyon ekranlarında gösterdikleri finali can hıraş savunmaya devam ediyor. Dizinin hayranları ise final bölümlerinin yeniden çekilmesi için daha önce imza kampanyaları dahi başlatmışlardı.