Game of Thrones'un Yazarından Harika Bir Dizi Daha Geliyor!

Yakın tarihin en çok sevilen dizilerinden birisi olan Game of Thrones, televizyona uyarlanmış tek George R.R. Martin eseri olmayacak. Amerikalı yazarın ünlü bilim kurgu romanı Nightflyers dizi oluyor!

George R.R Martin’in kaleminden çıkan ve David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan Game of Thrones, dünyanın en çok izlenen dizisi ünvanını her yeni sezonunda korumayı başarıyor.

Sekizinci ve final sezonu ile 2019 yılında yayınlanacak olan ikonik dizi, hiç şüphesiz kalplerimizde derin burukluğa neden olacak. Ancak gelen haber, yüzümüzü biraz olsun güldürdü. George R.R. Martin’in kaleminden çıkmış bir diğer hikayesi Nightflyers, çok yakın bir zaman sonra televizyonda boy gösterecek.

San Diego Comic-Con’da ilk fragmanı yayınlanan dizi, bizleri eşsiz bir uzay macerasının içine sürükleyecek. Syfy tarafından çekilen Nightflyers, aynı zamanda Netflix platformunda da yayınlanacak.

Martin’in 1980 tarihinde piyasaya çıkardığı Nightflyers romanı, bundan 1987 tarihinde beyaz perdeye uyarlanmıştı. Usta yazarın en sevilen bilim kurgu yapımlarından birisi olan kitap, bu sefer de televizyonda boy gösterecek.

Yayınlanan ilk fragmanla birlikte diziye ilk bakışı atma şansına sahip oluyoruz. 2093 yılında geçen dizi, Dünya yok edilmeden hemen önce uzayın derinliklerindeki bir grup kaşifin hikayesine odaklanıyor. Nightflyers olarak adlandırılan grubun görevi, gezegenimizi yok etmek için harekete geçen uzaylılarla ilk teması sağlamak. Ancak bu zorlu görev kabusa dönüyor ve işler daha da kötü bir hal alıyor.

Jeff Buhler tarafından yaratılan dizinin oyuncu kadrosunda; Bronte Carmichael, Phillip Rhys, Miranda Raison, Gwynne McElveen, Andrea Dolente ve Youssef Kerkour gibi isimler bulunuyor.

Korku ve bilim kurgu türündeki Nightflyers, bu sonbaharda Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.