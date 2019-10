Game of Thrones'un Yazarları, Oyuncuları Sahte Senaryolarla Kandırıyormuş

HBO’nun en sevilen dizilerinden olan ve çarpıcı bir final yapan Game of Thrones, dizi boyunca yer alan birbirinden beklenmedik ölüm sahneleriyle dizinin hayranlarını şaşırtmıştı. Dizide ister ana karakterler olsun isterse yan karakter olsun, herkes her an ölebiliyordu.

Hiçbir karakterin ölümünün şaşırtmadığı dizinin bu yönünü kullanan yazar ekibi, zaman zaman bu durumu oyunculara şaka yapmak amaçlı da kullanmışlar. Bazı zamanlar oyunculara, karakterlerinin saçma sapan şekillerdeki ölümlerinin yer aldığı sahte senaryolar vermişler.

YouTube’da yer alan Hot Ones serisine konuk olarak katılan ve sekiz sezon boyunca Arya karakterini canlandırmış olan Maisie Williams, Game of Thrones ile ilgili ilginç gerçekleri ortaya çıkardı.

Williams’ın açıklamalarına göre sahte ölüm şakasının kurbanlarından biri de Theon Greyjoy karakterini canlandıran Alfie Allen olmuş. Bu senaryoda Theon, Isaac Hempstead Wright'ın canlandırdığı Bran Stark karakteri tarafından hiç de hoş olmayan bir şekilde öldürülmüş. Başka bir sahte senaryoda ise Kit Harrington’ın canlandırdığı John Snow karakterinin feci şekilde hırpalanarak dağıtılmış bir suratla diziye devam edeceği yazılıymış.

Diziyle ilgili gerçekler arasında George R. R. Martins’in kitaplarında Arya’nın, kılıcı sol eliyle kullanması nedeniyle Williams'ın kendi kendine sol eliyle dövüşmeyi öğrenmesi de yer alıyor. Kendiyle alakalı bir gerçeği daha itiraf eden Williams'ın açıklamalarına göre oyuncu, seçmelerin olduğu gün okulunun düzenlediği bir geziye katılmak istemiş. O gün Williams o geziye katılmış olsaydı Arya rolünde başka bir oyuncuyu izlemek zorunda kalabilirdik.