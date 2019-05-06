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'Game of Thrones'un Yeni Sezon Bölümleri Korsana Yenik Düştü 

Game of Thrones Yeni Bölümleri İnternete Düştü
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Game of Thrones bir kez daha korsan yayınların hedefi oldu. Fenomen dizinin 8. sezonunun 4. bölümü daha HBO’da yayınlanmadan saatler önce internette paylaşıldı.

Hayranlarının uzun zamandır beklediği Game of Thrones’un 8. sezonu başladı. Fakat dizinin yeni bölümleri henüz resmi kanalında yayınlanmamışken internete düşmeye başladı. Game of Thrones’un 8. sezonunun 4. bölümü dün gece yayınlandı ancak bu yayından önce korsan yayınlar internette yayılmıştı bile.

İnternetteki söz konusu korsan yayınlar bu kez Tayvanlı bir grup tarafından sızdırıldı. Reddit’te yapılan paylaşımlarla ortaya çıkan sızıntıyı fırsata çevirmek isteyen bazı kişilerin olduğu ve bu kişilerin dizinin tamamını internete sızdırmamak için HBO'dan para talep ettikleri iddia ediliyor.

Hatta dizinin 8. sezonunun 5. bölümü için de şirkete şantaj yapıldığı yönünde söylentiler var. HBO tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

Game of Thrones’un 8. sezonu 6. bölümle birlikte final yapacak. Ancak HBO’nun korsan yayınlara karşı ne gibi adımlar atacağı ve bu durumun önüne nasıl geçeceği de merak ediliyor.

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