Game of Thrones'un Yeni Sezonu Hastalık İzinlerini Artırdı

Uzun süredir beklenen gün geldi ve Game of Thrones 8. sezon, Türkiye saati ile 04.00 sularında yayına girdi. Bugün itibarıyla artan hastalık izinleri ise yeni Game of Thrones bölümünün yayına girmesiyle ilişkilendirildi.

BBC Türkçe tarafından aktarılan haberde, Game of Thrones 8. sezon ilk bölümü sebebiyle İngiltere’de çalışanların yüzde 6’lık kısmı hastalık izni aldı. Bu rakam da yaklaşık 3.1 milyon kişinin yeni bölüm için hastalık izni almış olduğu anlamına geldiği belirtildi.

Avustralya’da ise bazı eyaletlerde sabah saatler 09.00’da, bazı eyaletlerde ise 11.00 saatlerinde yayınlandı. Dizinin heyecanla beklenen son sezonunun başlamasından önce on binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı. Avustralya’nın en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon ise çalışanlarına hastalık izni yerine Game of Thrones için normal izin almaları gerektiği uyarısını geçti.

TV Tonight adlı bir blog sitesinin yazarlarından David Knox, “Eğer iş arkadaşınız bugün işe gelmediyse büyük ihtimalle Westerositis hastalığına yakalanmıştır ve bu hastalık birkaç hafta boyunca nüksedebilir” dedi.