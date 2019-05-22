Game of Thrones'un Yıldızı Kripto Para İşine Girdi

Birazdan okuyacağınız haberimiz, Game of Thrones finali ile ilgili ufak tefek spoiler’lar içermektedir. Bilginize!

Görünüşe göre Westeros’un yeni küçük konseyinde ileri görüşlü bir üye var: Ser Bronn Karasu, ya da yeni ünvanıyla Master of Coin!

Game of Thrones dizisi, geçtiğimiz pazar günü yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Efsanevi dizide İngiliz aktör Jerome Flynn tarafından canlandırılan Bronn karakterinin paraya ve mala ne kadar düşkün olduğunu anlatmaya gerek yok. İleriyi düşünerek verdiği doğru kararlarla da bilinen Bronn, bu çizgisini gerçek hayatta da sürdürüyor.

Flynn kısa bir süre önce VeganCoin adında yeni bir kripto para birimi girişiminin danışma kuruluna katıldı.

VeganCoin, ürünlerin kaynağını doğrulamayı ve kendi para birimi ile sürdürülebilir bir vegan pazarı yaratmayı hedefleyen VeganNation adlı İsrail merkezli bir projenin parçası.

35 yıllık vejeteryanlık deneyiminin ardından 5 yıl önce vegan olan Flynn, İngiltere’de Vejeteryan Topluluğu’nun yönetim kurulunda görev yapıyor.

İngiliz aktörün dahil olduğu VeganCoin adındaki kripto para girişiminin herhangi bir geleceğinin olup olmayacağını söylemek şu an için mümkün değil. Fakat veganlık, son dönemde -sosyal medyanın da etkisiyle- bir hayli popüler bir yaşam tarzı haline geldi.

Bazı kaynaklara göre, geçtiğimiz 10 yılda dünyadaki vegan sayısı yüzde 350 artış göstermiş. ABD nüfusunun yüzde 3’ü İngiltere nüfusunun ise yüzde 1’i vegan olduğu tespit edilmiş. Türkiye’deki vegan nüfusu ile ilgili ise henüz net bir istatistiksel çalışma yok.