Game of Thrones Yaratıcılarından 200 Milyon Dolarlık Netflix Anlaşması!

Netflix, gittikçe ısınan streaming yayın piyasasında çok önemli bir hamleye imza attı. ABD’li şirket, Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss ile içerik anlaşması imzaladı.

Deadline ’ın sayfalarına taşıdığı habere göre, HBO’nun amiral gemisi Game of Thrones’un arkasındaki ikili David Benioff ve DB Weiss, dijital yayın devi Netflix ile uzun yıllar sürecek bir anlaşma yaptı.

Yakın zaman önce yeni Star Wars üçlemesini üretmek için Disney ile masaya oturan D&D, Netflix kütüphanesine birbirinden iddialı dizi ve film içerikleri kazandıracak.

Benioff ve Weiss ikilisi, akış hizmetlerine olan talebi artırmak isteyen Netflix, Amazon ve Disney gibi şirketlerden müthiş bir ilgi görüyordu. Savaş çanlarının çoktan çaldığı dijital yayın pazarında, dizi ve sinema dünyasının iki yetenekli ismini bünyesine katmayı başaran Netflix, bu anlaşma için 200 milyon doları gözden çıkarmış durumda.

Öte yandan Benioff ve Weiss, Netflix için çalıştıkları süre boyunca HBO için içerik üretemeyecek; ancak ikilinin Disney ile önceden yaptıkları anlaşmaları devam edecek. Yetenekli yapımcılar, 10 yıldan fazla bir süre boyunca HBO’nun amiral gemisi Game of Thrones üzerinde çalışmıştı.

Netflix'in içerik sorumlusu Ted Sarandos, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Usta hikaye anlatıcıları David Benioff ve Dan Weiss'ın Netflix'e katılmasından dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Yaratıcı zihinleri ve epik hikaye anlatımlarıyla dünyanın her yerindeki izleyicileri memnun etmeyi başardılar. Hayal güçlerinin üyelerimize neler katacağını görmek için sabırsızlanıyoruz”