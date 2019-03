Game of Thrones Yazarından Final Sezonuyla İlgili Önemli İpucu

HBO’nun efsanevi dizisi Game of Thrones, nisan ayında yayınlanacak sekizinci ve final sezonu ile eşsiz macerasına son noktayı koyacak. Epik serinin yazarı George R.R. Martin, final sezonunun kitaplardan farklı olabileceğini söyledi.

Yakından takip edenlerin bildiği gibi, Amerikalı yazar George R.R. Martin, Game of Thrones’un kitap serisini henüz bitirmedi. Şu anda serinin altıncı kitabı Winds of Winter (Kış Rüzgarları) üzerinde çalışan Martin, Game of Thrones’un final sezonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Entertainment Weekly ile yaptığı röportajda konuşan usta yazar, “Son sezonun senaryosunu henüz okumadım. Şu an Winds of Winter üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden yeteri kadar takip edemedim. Bazı şeyleri biliyorum. Fakat dizi ile kitap arasında önemli farklılıkların olacağını net bir şekilde söyleyebilirim” dedi.

Elbette Martin bu farklılıkların ne olacağını söylemedi; ancak bu ipucu bile Game of Thrones hayranlarını heyecanlandırmaya yetmiş olsa gerek.

Martin daha önce de, A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı) adlı roman serisinin diziyi birebir takip etmeyeceğini dile getirmişti. HBO’nun düşündüğünden çok daha fazla karakteri öldürdüğünü belirten Martin, gelecekte yazacağı kitaplarda farklı bir yol izleyeceğini söylüyor.

Amerikalı yazarın Westeros'taki Targaryen hanedanının tarihini anlatan yeni kitabı Fire & Blood (Ateş ve Kan), geçtiğimiz kasım ayında raflardaki yerini almıştı.

Game of Thrones’un final sezonunda toplam altı bölüm izleyeceğiz. Sekizinci sezonundaki tüm bölümlerin 80 ila 90 dakika olması bekleniyor.

Yeni sezondaki bölümleri, David Benioff & Dan Weiss, Michael Sapochnik, David Nutter yönetecek. Senaryoda ise Benioff, Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill’in imzaları bulunuyor.

Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da başlayacak.

Game of Thrones 8. Sezon Fragmanı