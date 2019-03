Game of Thrones Yıldızı, Çekimler Sırasında İki Kez Ölümden Dönmüş

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Emilia Clarke, çekimler sırasında yaşadığı beyin anevrizması sebebiyle bir dönem konuşma yetisini kaybettiğini söyledi.

Yayınlandığı yedi sezon boyunca televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından biri haline gelen Game of Thrones, sekizinci ve final sezonuyla 14 Nisan’da yayınlanacak.

HBO imzalı kült dizinin final sezonuna sayılı günler kala, oyuncular verdikleri röportajlarla yaşadıkları inanılmaz serüvene ışık tutuyor. Bu isimlerden bir tanesi de, dizide Daenerys Targaryen, diğer adıyla Khaleesi karakterini canlandıran Emilia Clarke.

Ünlü İngiliz aktris, The New Yorker ’a verdiği demeçte, Game of Thrones’un ilk sezonları çekilirken, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iki kez ölümle burun buruna geldiğini itiraf etti.

2011'de beyin anevrizması yaşadığını ve iki kez bıçak altına yattığını söyleyen Clarken, hastalığını herkesten gizlediğini açıkladı.

"Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikâyeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı" diyen 32 yaşındaki oyuncu, ilk beyin anevrizmasını dizinin birinci sezonunun çekimlerinin bitmesinin hemen ardından bir spor salonunda antrenörüyle çalışırken yaşadığını söyledi.

Bir dönem konuşma yetisini de kaybettiğini belirten Clarke, dizide üçüncü sezon çekimlerini tamamladıktan sonra Broadway'de Breakfast at Tiffany's için oynadığı sırada anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığını, 2013’te ise ameliyat olduğunu dile getirdi.

"En kötü anlarımda, fişi çekmek istedim. Doktorlardan ölmeme izin vermelerini istedim. İşim, hayatımın nasıl olması gerektiğine dair hayalim tamamen konuşmaya, iletişime dayanıyor. Bu olmadan ben kayıbım" ifadelerini kullanan Clarke, yaşadığı acı tecrübenin ardından felç geçiren insanlara tedavi sağlamayı amaçlayan "SameYou" adında bir hayır kurumu oluşturmaya karar verdiğini açıkladı.

Çekimler süresince sağlık problemleriyle boğuşan tek isim Clarke değil. Game of Thrones’ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington da, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Jon Snow’un ölüp ölmediğinin tartışıldığı dönemde psikolojik destek almak zorunda kaldığını itiraf etmişti.

Game of Thrones 8. Sezon Fragmanı