Xbox ve PC kullanıcılarının severek kullandığı Game Pass, aylık belirli bir ücret karşılığında çok sayıda oyunun yer aldığı ve sürekli güncellenen bir kütüphaneden faydalanabilmenize olanak sunuyor. Xbox Blog üzerinde yapılan resmi açıklama ile birlikte Game Pass Aralık 2021 oyunları belli oldu.

Game Pass Aralık 2021 Oyunları Neler?

Mortal Kombat 11 (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Lake (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Transformers: Battlegrounds (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Among Us (Cloud)

(Cloud) Broken Age (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) The Gunk (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Firewatch (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Ben 10: Power Trip (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Race with Ryan (Cloud + Console + PC)

(Cloud + Console + PC) Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud + Console + PC)

Yılı sonlandırıken pek çok yeni oyunu bünyesine katan Game Pass, önümüzdeki sene kullanıcılara eğlenceli dakikalar sunmaya devam edeceğini vaat ediyor. Bu ayın en dikkat çekici oyunlarından birisi hiç şüphesiz Mortal Kombat 11 olarak tanımlanabilir.

Mortal Kombat 11 Hakkında

Nihai MK11 deneyimi! Onlar Kronika'nın zamanı geri almasını ve geçmişi sıfırlamasını engellemek için yarışırken, beğenilen ve zaman büken 2 Seferde Earthrealm'in koruyucularını kontrol edin. Rain, Mileena ve Rambo da dâhil olmak üzere 37 kişilik dövüşçü kadrosunun tamamını sunar.

Lake Hakkında

1 Eylül 1986. Karakterin kırk yaşlarında bir kadın; Meredith Weiss. Hava değişikliği olsun diye büyük şehirden çıkıp sessiz sakin memleketine dönüyor. Yazılım şirketindeki koşuşturmacalı kariyerine biraz ara verip, postacı babasının yerini dolduracak.

Oregon eyaletindeki şirin Providence Oaks kasabasında geçireceği iki hafta boyunca hem eski tanıdıklarla hem de yepyeni yüzlerle karşılaşacak. Meredith olarak kimle konuşup kimle arkadaş olacağına, hatta romantik ilişkilerine bile sen kendin karar vereceksin. Ama ne olursa olsun, kasabadaki zamanı dolduğunda kesin bir karar alması gerekecek: Büyük şehirdeki zorlayıcı işine geri mi dönecek yoksa doğup büyüdüğü kasabada mı kalacak

Among Us Hakkında

Mürettebat Üyesinin bir günü: Kazanmak için gemideki tüm görevleri tamamla fakat Sahtekârlara dikkat et! Cesetleri bildir ve Sahtekârın kim olduğuna karar vermek için acil durum toplantıları başlat. Doğru seçimleri yapacağını umuyoruz!

Sahtekâr olarak oyna: Kaos çıkar, sinsice etrafta dolaş ve suçu masum görgü tanıklarının üzerine yık! Kazanmak için tüm Mürettebatı öldürmen gerekiyor. Acaba bir sabotaj ustası mısın?

Özelleştirme: Nasıl oynayacağını kendin belirle! Daha çok Sahtekâr ve görev ekle, görüş mesafesini daralt ve daha fazlasını yap. Favori rengini, kıyafetini ve şapkanı seçerek tarzını yansıt.