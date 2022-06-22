Game Pass'e Haziran Ayının İkinci Yarısında Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunmuş olduğu oyun abonelik hizmeti Game Pass'e Haziran ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay karşımıza büyük yapımlarla çıkan Microsoft, bu ayın bombası FIFA 22'nin Game Pass'e ekleneceğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz dağıtılmasıyla gündeme gelen FIFA 22'nin Game Pass'e de ekleneceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Geçtiğimiz haftalarda tarihiyle birlikte duyuran Microsoft, yarın sevilen futbol oyununu Game Pass'e ekleyecek.

FIFA 22 ile birlikte hem konsol hem de PC Game Pass'ine eklenecek bir diğer oyun da Naraka: Bladepoint. Kendine özgü battle royale temasıyla dikkat çeken yapımın geçtiğimiz Summer Game Fest'te Game Pass'e ekleneceği duyurulmuştu. O da yarın itibari ile Game Pass'teki yerini alacak.

Ubisoft'un dev markası Far Cry serisinden Far Cry 5 de 1 Temmuz tarihinde konsol ve PC Game Pass üzerinden oynanabilecek. Fazla uzatmadan sizleri tüm listeyle baş başa bırakalım.

Haziran Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Bulut, Konsol ve PC)

Shadowrun Trilogy (Bulut ve Konsol)

Omori (Bulut, Konsol ve PC)

Total War: Three Kingdoms (PC)

FIFA 22 (Konsol ve PC)

Naraka: Bladepoint (Bulut, Konsol ve PC)

Far Cry 5 (Bulut, Konsol ve PC)

Haziran ayının sona ermesiyle birlikte 4 oyun ise Game Pass'ten temelli olarak ayrılacak.

Haziran Ayı Sonunda Game Pass'ten Ayrılacak Oyunlar