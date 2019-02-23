Game Pass Servisini Switch Üzerinde de Görebiliriz

Bu sene, Microsoft ve Nintendo açısından oldukça ilginç bir sene olabilir. Her iki taraf da birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Bu iyi anlaşmanın da yakın bir zamanda bir meyvesi olacakmış gibi görünüyor.

Microsoft, Game Pass servisi ile daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için çalışmalarını son hızla sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru yazılım devi, gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapmış ve Game Pass servisini PC platformuna da getireceğini duyurmuştu. Yakın bir zaman önce açıklama yapmış olan Xbox patronu Phil Spencer, Game Pass servisinin PC platformunun da ötesine geçeceğini ve mobil cihazlara da taşınmasının amaçlandığını öğrenmiştik. Direct-Feed Games ise buna bağlı olarak ortaya yeni bir rapor koydu. Raporda yer alan bilgiye göre, Game Pass servisinin Switch konsolunun kullanıcılarıyla da buluşturulması yönünde bir takım çalışmaların sürdürüldüğü dile getirildi.

Peki, bu nasıl olacak? Bildiğiniz gibi Game Pass servisi, ücretli bir abonelik servisi oluyor ve aboneliğiniz devam ettiği sürece, size sunulan oyunları ek bir ücret ödemeden konsolunuza indirip de sorunsuzca oynayabiliyorsunuz. Ne var ki, Xbox One Switch konsoluna göre oldukça güçlü bir sistem ve bilhassa Game Pass servisi üzerinden sunulan platforma özel oyunları Switch konsolunda doğrudan oynamak, normal şartlarda mümkün değil. İşte tam bu noktada, Project xClould bizlere bir el sallıyor olacak. Raporda yer alan bilgiye bakılırsa, Switch için hazırlanacak olan Project xClould servisi uygulaması ile oyuncular, Game Pass servisindeki oyunlara bu sayede Switch üzerinden erişim sağlayabilecekler. Bir nevi Sony cephesinin PlayStation Now servisini PC platformuna da getirmesi gibi diyebiliriz.