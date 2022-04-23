Gamedec'in Türkçe Dil Desteğine Kavuşacağı Tarih Belli Oldu

16 Eylül 2021 tarihinde Anshar Studios'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği Gamedec, PC platformuna çıkışını gerçekleştirmişti. Çıkışının ardından inceleme yazarları tarafından olumlu notlar alan Rol Yapma türündeki oyuna Türkçe dil gelmesi için Türk oyuncu topluluğu hummalı bir çalışma yürütmüştü.

Bu çalışmanın sonucu elbette meyvelerini verdi. Oyunun çıkışından 1 ay geçmeden geliştirici ekip oyuna Türkçe dil desteğinin ekleneceği konusunda duyuru yaptı. Bunun üzerinden geçen 7 ayın ardından geliştirici ekip ve çeviriyi gerçekleştiren Aibell ekibi suskunluğunu bozdu ve oyunun 1.5 güncellemesi ile birlikte Türkçe dil desteğinin 26 Nisan'da geleceğini duyurdu. 1.5 güncellemesinde Türkçe dil desteğinin yanı sıra oyuna kısmi seslendirmeler de eklenecek.

Gamedec ekibi duyuruyu Türkçe bir şekilde resmî Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Gamedec 26 Nisan Tarihinde Türkçe Dil Desteğine Kavuşuyor

26.04 tarihinde gelecek olan 1.5 güncellemesinin Türkçe dil desteğini getireceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Sanal dünyalar dedektifleri bekliyor, bu meydan okumaya hazır mısın? 🔥 pic.twitter.com/DASVSuzPNS — Gamedec (@GamedecTheGame) April 23, 2022

Türkçe dil desteğinin yanı sıra Gamedec'in Türkiye fiyatında da bölgesel fiyatlandırma uygulandı. Daha önce 135 TL fiyat etiketiyle satılan oyun, Türkçe dil desteğinin de gelecek olmasıyla 64,99 TL fiyat etiketiyle satışta.

Gamedec, tek oyunculu, savaş içermeyen ve anlatı odaklı bir siberpunk izometrik rol yapma oyunudur. Sanal dünyalardaki suçları çözen bir oyun dedektifi olarak, zekânı kullanarak tanıklardan ve şüphelilerden bilgi toplayabilir, aldatıcı planların temeline inebilirsin. Rol Yapma türündeki oyun, yaptığın her seçime uyum sağlar ve seni asla yargılamaz. Seni sen yapan seçimlerindir.

22. yüzyılın Varşova Şehri'nde geçen oyunda teknoloji o kadar gelişmiştir ki “yaşam” ile “ölüm” anlamlarını yitirmiş ve “gerçek” terimi göreceli hâle gelmiştir. Sanal dünyalar, insanın doğasında bulunan şehvet, tembellik, kıskançlık ve gurur gibi sorunları alevlendirmiştir. Bu sanal oyun dünyalarının sakinlerinin uzmanlara ihtiyacı var. Yani Gamedeclere. Bu dünyalarda deneyimli olan ve müşterileri için belirli bir komisyon karşılığında bu gerçekliklerde saklı olan sırları ortaya çıkarmak ve mekanikleri keşfetmek için çalışan Özel Araştırmacılar. Sen de onlardan birisin. Sen bir Gamedec'sin.

Gamedec Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel i5-3570 / AMD FX-8140

Intel i5-3570 / AMD FX-8140 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GTX 760 / AMD Radeon R9 270

Nvidia GTX 760 / AMD Radeon R9 270 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

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