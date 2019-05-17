Gameloft ve Black Shark'tan "Büyük" Para Ödüllü Asphalt 9 Turnuvası

Gameloft ve Xiaomi’nin oyun odaklı Black Shark markası birlikte düzenlediği büyük para ödüllü Asphalt turnuvası başlıyor! Asphalt 9: Legends oyuncularının sabırsızlıkla beklediği yeni espor etkinliğinin detayları haberimizde.

Gameloft’un Android, iOS ve Windows cihazlarda ücretsiz indirilip oynanabilen efsane araba yarışı oyunu Asphalt 9: Legends için çok yakında e-spor turnuvası düzenlenecek. Oyunun geliştiricisi Gameloft’un oyun akıllı telefonu Black Shark'ın üreticisi Black Shark ile beraber düzenleyeceği Asphalt espor serisi - turnuvanın ilk eleme turu 20 Mayıs’ta yapılacak. Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya, İngiltere ve Amerika, 9 ülkeden genel sıralamaya göre seçilen en iyi oyuncular, büyük final için Almanya’ya gidecek. Gamescom etkinliğine denk gelen turnuva finalinde kazanan, 20.000 Euro’nun sahibi olacak.

Gameloft’un espor organizasyon şirketi ESL (Electronic Sports League) ile işbirliği yaparak düzenlediği Asphalt 9 turnuvasının resmi oyun cihazının Black Shark 2 akıllı telefon olması da dikkat çekici.