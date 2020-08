Games With Gold Eylül 2020 Oyunları Duyuruldu

Microsoft, Games With Gold Eylül 2020 oyunları duyurusunu gerçekleştirdi. Xbox Live Gold abonelerini bu ay fena olmayan bir liste bekliyor. Detaylar haberimizde.

Games With Gold Eylül 2020 Oyunları Hangileri Oldu?

Xbox Wire üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, Xbox Live Gold aboneleri Tom Clancy's The Division, The Book of Unwritten Tales 2, de Blob 2 ve Armed and Dangerous oyunlarını indirebilecekler. Hemen aşağıdan bu oyunlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tom Clancy's The Division (1 - 30 Eylül 2020) - Xbox One

New York şehrinde yaşanan bir salgın sonrasında kamu hizmetleri teker teker çökerken, su ve yiyecek kıtlığı da büyük bir kaosu beraberinde getiriyor. The Division adı verilen özerk bir birim de tam bu noktada devreye giriyor. Bu birime bağlı ajanlar sıradan bir hayat yaşıyor olsalar da, kriz anında toplumu kurtarmak için gerekli eğitimi de almış durumdalar.

Çevrimiçi bir deneyim sunan Tom Clancy's The Division, ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz bir oyun oluyor. Haritayı keşfederken dinamik olarak gelişen olaylara müdahale ederek yeni silahlar ve donanımlar elde edebilir veya kendiniz üretebiliyorsunuz. Ayrıca karakterinizi özelleştirmeniz de mümkün oluyor. Giderek zorlaşan bir yapısı olan oyunda, Baskın, Yeraltı, Hayatta Kalma ve Karanlık Bölge gibi birçok farklı mod da bulunuyor.

The Book of Unwritten Tales 2 (16 Eylül - 15 Ekim 2020) - Xbox One

Point-and-Click türündeki The Book of Unwritten Tales 2, yirmi saatlik bir oynanış sunuyor. The Book of Unwritten Tales oyununun devamı niteliğinde geliştirilmişti ve Wilbur, Ivo, Nate ve Critter karakterlerinin başlarından geçenleri anlatıyor. Amacınız ise bu karakterlerin Avantasia diyarındaki kaderlerini yerine getirmek olacak.

de Blob 2 (1 - 15 Eylül 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Hikaye olarak de Blob 2 oyununda Comrade Black ve Inkies, dünyadaki renklerden kurtulmak üzere yola çıkmışlardır. Onları durdurmak ise Blob ve arkadaşlarına yani size düşüyor. Oyunun merkezinde olacak boyama fonksiyonu ile on iki yeni bölüm, çok oyunculu mod desteği ve kilit düşmanlar ile yapacağınız savaşlar sizi bekliyor.

Armed and Dangerous (16 - 30 Eylül 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Lionhearts ekibi ile dünyayı kurtarmak gibi imkansız gibi görünen bir göreve çıkacaksınız. Toplamda yirmi bir bölümden oluşan oyunda, espriler ile dolu bir hikaye, birbirinden garip silahlar ve psikotik robotlar ile Goliath'lardan oluşan bir ordu ile yapacağınız zorlu mücadeleler bekleyecek.