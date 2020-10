Games With Gold Kasım 2020 Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold aboneleri için Games With Gold Kasım 2020 oyunları Microsoft tarafından duyuruldu. Önümüzdeki ay için fena olmayan bir liste var karşımızda ama önceki aylara göre beklentilerin biraz altında kaldığınız söyleyebiliriz. Detaylar haberimizde.

Games With Gold Kasım 2020 Oyunları Ortaya Çıktı

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya göre, Aragami: Shadow Edition, Swimsanity!, LEGO Indiana Jones ve Full Spectrum Warrior, Xbox Live Gold abonelerinin kütüphanelerine ekleyebilecekleri ücretsiz Games With Gold oyunları olacak.

Aragami: Shadow Edition (1 - 30 Kasım 2020) - Xbox One

Aragami: Shadow Edition, Aragami için yayınlanan tüm indirilebilir içerikleri ve o oyunun öncesindeki olayları anlatan bir hikaye sunan Aragami: Nightfall’u içeriyor. Aragami: Nightfall oyununda, gölge suikastçılar Hyo ve Shinobu, uzun zamandır kayıp olan yoldaşlarını bulabilmek için gizemli Alchemist’in peşinden gidiyorlar. Her iki karakteri de yöneteceğiniz oyunda, gizlilik yeteneklerinizin test edileceği yeni Shadow Powers kullanacaksınız.

Swimsanity! (16 Kasım - 15 Aralık 2020) - Xbox One

Kooperatif ve Versus oyun modları bulunan Swimsanity!, hem çevrimiçi hem de yerel ağ üzerinden oynanabiliyor. Çeşitli güçlendiriciler ve silahlar Mooba rolünde olduğunuz oyunda, arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz Adventure modu ve Last Mooba Standing gibi rekabete dayalı karşılaşmalar sizleri bekliyor olacak. Bunlarla birlikte sekiz farklı oyun modu genelinde tamamlayabileceğiniz yüz elliden fazla meydan okuma da bulunuyor.

LEGO Indiana Jones (16 - 30 Kasım 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones and the Temple of Doom ve Indiana Jones and the Last Crusade olmak üzere üç klasik Indiana Jones filmlerini LEGO dünyasında yaşayacağınız LEGO Indiana Jones, çeşitli düşmanlar ile çatışacağınız, bulmacalar çözeceğiniz ve en büyük hazineleri bulmaya çalışacağınız keyifli anlar sunacak. Bu üçleme paketinde ayrıca ana karakterimiz, arkadaşları ve hatta düşmanları dahil kontrol edebileceğiniz altmıştan fazla karakter bulunuyor. Kooperatif desteği sayesinde arkadaşınız ile oynayabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

Full Spectrum Warrior (1 - 15 Kasım 2020) - Xbox One

Oyuna adını veren Full Spectrum Warrior, ordu prensibini ve askerler arasındaki takım çalışmasını desteklemek için Birleşik Devletler ordusu adına antrenman yardımcısı olarak başlıyor. Taktiğe dayalı aksiyon dolu oynanış vasıtasıyla piyade seviyesindeki en gerçekçi savaşı sunan oyunda, Alpha ve Bravo mangalarını yöneten manga lideri olacaksınız. Potansiyel her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmanız gerekecek.