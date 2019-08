GamesCom 2019 Açılış Yayınında Call of Duty: Modern Warfare Gösterimi Yapılacak

Geoff Keighley, sunuculuğunu yapacağı GamesCom açılış gecesi canlı yayınına katılacak olan yayıncılardan onaylananları Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Bu listede Activision da bulunuyor. Amerika menşeli yayıncı, bir süre önce Call of Duty serisinin yeni oyununun ana senaryosu ile ilgili gösterimin yakın bir zamanda yapılacağını duyurmuştu. Call of Duty: Modern Warfare'in ana senaryosunun gösterimi GamesCom açılış gecesi canlı yayınında yapılabilir.

Monday, @callofduty joins @gamescom Opening Night Live: @InfinityWard will be with me with new footage and a special announcement about Modern Warfare. Streaming live everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 8 pm CEST. pic.twitter.com/4207Yc1Wlv