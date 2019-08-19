GamesCom 2019 Açılış Yayınında Call of Duty: Modern Warfare Gösterimi Yapılacak

Geoff Keighley, sunuculuğunu yapacağı GamesCom açılış gecesi canlı yayınına katılacak olan yayıncılardan onaylananları Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Bu listede Activision da bulunuyor. Amerika menşeli yayıncı, bir süre önce Call of Duty serisinin yeni oyununun ana senaryosu ile ilgili gösterimin yakın bir zamanda yapılacağını duyurmuştu. Call of Duty: Modern Warfare'in ana senaryosunun gösterimi GamesCom açılış gecesi canlı yayınında yapılabilir.

Monday, @callofduty joins @gamescom Opening Night Live: @InfinityWard will be with me with new footage and a special announcement about Modern Warfare. Streaming live everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 8 pm CEST. pic.twitter.com/4207Yc1Wlv — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 15 Ağustos 2019

Hesabı üzerinden yeni bir Twitter gönderisi paylaşan Geoff Keighley, bahsi geçen yayın sırasında yeni bir Call of Duty: Modern Warfare oynanış gösteriminin yapılacağını duyurdu. Bunun yanı sıra özel bir de duyuru yapılacakmış. Şimdilik ne gösterimin içeriğine ne de özel duyuruya dair herhangi bir ipucu verilmiyor ama öğrenmek için fazla zaman kalmadı.

Yayın sırasında Destiny 2 oyununun Shadowkeep içeriğinin yanı sıra Gears 5 oyununun ana senaryosunun, Disintegration, Need for Speed Heat, Predator: Hunting Grounds ve Death Stranding oyunlarının da görüneceğini daha önceden öğrenmiştik. Görünen o ki bizleri epey hareketli bir gece bekliyor. Gelişmeler için bizi takipte kalın.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.