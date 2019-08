GamesCom 2019'da Basına Özel 'Elden Ring' Gösterimi Yapılacak

Son olarak Sekiro: Shadows Die Twice ile karşımıza çıkan FromSoftware stüdyosunun sıradaki oyunu E3 2019 fuarında yapılan duyuru ile Elden Ring olacak. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun için şu an çok fazla bir detay paylaşılmış değil ama George R. R. Martin ile yürütülen ortak çalışma ile bizlere açık dünyada eşsiz bir deneyim sunulacak.

Bu ay gerçekleşecek olan GameCom 2019 fuarına Bandai Namco Entertainment da katılımda bulunacak. Yapılan duyuruya göre fuar sırasında sadece basın mensuplarının katılabileceği özel oynanış bir Elden Ring gösterimi gerçekleştirilecek.

Bu gösterim ile ilgili gizlilik sözleşmesi söz konusu olduğundan dolayı herhangi bir video kaydına veya fotoğraf çekimine müsaade edilmeyecek; ancak gösterim sonrasında katılımcıların Elden Ring ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşmalarıyla ilgili bir kısıtlama yok. Diğer bir deyişle, büyük ihtimalle yeni oyun ile ilgili yeni detaylar öğrenebileceğiz.

Kapalı kapılar ardında yapılacak özel gösterim haricinde GamesCom 2019 fuarına özel olarak yeni ekran görüntülerinin veya yeni bir fragmanın yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili ayrı bir açıklama yapılmış değil. Bunu yayıncı şirketin GamesCom 2019 ile ilgili planlarını açıklaması durumunda öğrenebileceğimizi düşünüyoruz. Gelişmeler için bizi takipte kalın.