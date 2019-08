GamesCom 2019'da Predator: Hunting Grounds Oynanış Gösterimi Yapılacak

Black Tower Studios ile geliştirdiği Friday the 13th: The Game oyunuyla haberdar olduğumuz Illfonic stüdyosu, mayıs ayının State of Play programında Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak Predator: Hunting Grounds oyununu duyurmuştu. Oldukça etkileyici bir fragmanla duyurulan oyunun oynanış gösterimi de GamesCom 2019 fuarında yapılacak.

Predator: Hunting Grounds, aynı Friday the 13th: The Game ve Dead by Daylight gibi asimetrik bir çoklu-oyuncu oyunu olacak. Adı dolayısıyla Predator evreninde geçecek olan oyunda dört kişi kooperatif olarak kendilerine verilecek olan görev dolayısıyla bir dizi operasyonu tamamlamak ile yükümlü olacakken, diğer taraftaki oyuncu ise simgesel avcıyı kontrol edecek ve dört kişilik askeri grubu dağıtmaya çalışacak.

Bu senenin GamesCom fuarı 20 - 24 Ağustos 2019 tarihleri arasında organize edilecek ama 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında sunuculuğu Geoff Keighley tarafından özel bir canlı yayın yapılacak. Bu canlı yayına katılacakların arasında Sony Interactive Entertainment de bulunuyor ve bahsi geçen Predator: Hunting Grounds oynanış gösterimi de bu canlı yayın sırasında gerçekleştirilecek.

PlayStation 4 için geliştirilmekte olan Predator: Hunting Grounds, eğer bir aksilik olmaz ise 2020 yılı içerisinde satışa sunulacak.