GamesCom 2019 Fuarında Yayınlanan Fragmanlar

Dün oyun dünyası açısından oldukça hareketli bir gündü. Çünkü GamesCom 2019 fuarının esas başlama zamanı öncesinde sunumlar yapılmış ve çeşitli fragmanlar yayınlanmıştı. Günün kapanışını ise sunuculuğu tanıdık sima Geoff Knighley tarafından yapılan iki saatlik Açılış Gecesi Canlı yayını ile gerçekleşmişti. Çıkışı beklenen birçok oyun sahne almış ve biz oyuncuları büyülemişlerdi. Watch Dogs Legion, Need for Speed Heat, DOOM Eternal, Wasteland 3, Predator: Hunting Grounds ve daha birçoğu için fragmanlar yayınlandı.

İsterseniz gelin bu haberimizde bu fragmanlara bir göz atalım ve sabırsızlığımız daha da bir artsın.

Watch Dogs Legion (PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia)

E3 2019 fuarında duyurulmuş olan Watch Dogs Legion, Brexit sonrası Londra şehrinde geçecek. Bu defa tek bir ana karakter yerine şehirdeki herkesi yönetebileceğiz. GamesCom 2019 fuarında yayınlanan yeni fragmanda ise etrafınızda göreceğiniz yapay zeka karakterlerini DedSec ekibine nasıl kazandırdığımız hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse, bir karakteri ekibinize kazandırmak için öncelikle ona ait görevi tamamlamanız gerekiyor. Sonrasında ise istatistiklerine göre uygun sınıfa atıyorsunuz.

Need for Speed Heat (PlayStation 4, PC ve Xbox One)

Serinin yeni oyunu Need for Speed Heat, 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Son çıkan iki oyun gibi yine Ghost Games tarafından geliştirilen yeni oyun, geçtiğimiz hafta içerisinde aksiyon dolu bir fragman ile duyurulmuştu. Gerilimli polis kovalamacalarının geri döneceği Need for Speed Heat, her bir günün iki ayrı zamanında geçecek. Gündüz vakti Speedhunters Showdown oyuncuları ile rakabet ederek arabalarınızın özelleştirebilmek ve geliştirebilmek için kredi toplamaya çalışacağız. Esas kısım ise gece vakti olacak. Çünkü yasal olmayan yarışlara katılıp itibar kazanmayaca çalışacağız. Tabii ki bir yandan da polislerden yakamızı kurtarmamız gerekecek.

Yayınlanan yeni fragmanda ise polis takip sahneleri, özelleştirme sistemi, gruplar ve daha birçok şey görebilmek mümkün oluyor.

DOOM Eternal (PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch)

DOOM Eternal, 22 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak ve DOOM (2016) oyununun devamı olacak. Bethesda tarafından hazırlanmış olan yeni fragman da açılış gecesi yayınında DOOM Hunter adıyla yayınlandı. Baş kısımları pek de beklenmeyecek şekilde sakin olan fragmanda öncelikli olarak oyundaki en dehşet verici düşmanlarımızdan olan Doomhunter yaratığının nasıl ortaya çıktığını görüyoruz. Sonrası ise malum, bu arkadaşın(!) neler yapabildiğini görüyoruz. "Canını seven kaçsın!" diyemeyeceğiz. Çünkü bizim de elimiz boş olmayacak ki fragmanda da bunu gayet iyi görebiliyoruz.

Darksiders: Genesis (PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC ve Stadia)

Darksiders: Genesis oyununun yeni fragmanı GamesCom 2019 fuarı kapsamındaki Google Stadia Connect sunumu sırasında yayınlandı. Konu olarak ilk oyunun da öncesinde geçecek olan yan senaryolu Darksiders: Genesis, bizleri War ve Strife karakterlerinin macerasına konuk edecek. Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyor. Biz ise hem bu ustaları avlamaya hem de oluşan tehdidi ortadan kaldırmaya çalışacağız. THQ Nordic ve Airship Syndicate tarafından yayınlanan yeni fragmanda ise oyuna dair yeni oynanış kısımlarını görebiliyoruz.

Wasteland 3 (Xbox One, PlayStation 4, Windows, Mac ve Linux)

GamesCom 2019 kapsamında gerçekleştirilen Inside Xbox programı sırasında önümüzdeki yılın iddialı yapımları arasında yer alacak olan Wasteland 3 için yeni bir fragman yayınlandı. inXile Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Wasteland 3, Desert Rangers topluluğunun pek de aşina olmadıkları Colorado eyaletinin tundura benzeri donmuş çorak arazilerinde geçecek. Team November isimli Ranger mangasından bir afetzedeyi yöneteceğimiz oyunda, bölge boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Yeni oynanış fragmanında ise bizleri bekleyecek olan tehlikelere kısa bir bakış atıyoruz. Genel olarak epey eğlenceli bir oyun bizleri bekliyormuş gibi görünüyor.

Disintegration (PlayStation 4, Xbox One ve PC)

Bilim-kurgu tarzındaki nişancı oyunu Disintegration, GamesCom 2019 fuarının açılış gecesi yayınında karşımıza çıkan oyunlardan bir tanesi oldu. Private Division tarafından yayınlanacak olan oyun, Halo serisinin yardımcı yaratıcısı ve Bungie stüdyosunun eski Yaratıcı Yönetmeni Marcus Lehto liderliğindeki V1 Interactive çatısı altında geliştiriliyor. Yakın bir gelecekte geçen oyunda, değişen iklim, aşırı dünya nüfusu, yiyecek sıkıntısı derken bunların üstüne bir de üstüne küresel salgın baş gösteriyor. Bilim adamları ise insan beynini bir robota transfer ederek krizin önüne geçmeye çalışıyor. Ne var ki bu işlem Rayonne isimli kötü niyetli bir örgütün işine gelince, geriye dönüşü engellemek için hayatta kalan diğer insanlar için bir av başlatılıyor. Biz ise beyni bir robota aktarılmış olan Romer isimli bir karakteri yönetecek ve lideri olduğumuz Outlaws isimli grupla örgütü ortadan kaldırmak için savaş vereceğiz.

Monster Hunter World: Iceborne (PlayStation 4, PC ve Xbox One)

6 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak olan Monster Hunter World: Iceborne, ana oyun için hatırı sayılır büyüklükte bir genişletme paketi olacak. Monster Hunter: World oyununun hikayesini genişletecek olan bu içerikte yeni ve tanışıklığımızın olduğu yaratıklar, Master Rank zorluk seçeneği, yeni oynanış mekanikleri, yeni silahlar ve üretebileceğimiz yeni teçhizatlar ve eşyalar getirecek.

Yayınlanan yeni fragmanda ise hikayeye dair yeni ipuçları sunuluyor.

Predator: Hunting Grounds (PlayStation 4)

Sizlere daha önceden de haberini verdiğimiz üzere GamesCom 2019 fuarının açılış gecesi yayınında Illfonic tarafından geliştirilmekte olan Predator: Hunting Grounds oyununun oynanış gösteriminin yapılacağı duyurulmuştu. Eğer asimetrik çoklu-oyuncu türü oyunları seviyorsanız, bu oyun tam size göre diyebiliriz. Bir tarafta askeri bir topluluk kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için çaba sarf edecekken, diğer tarafta ise simgesel Predator bu grubu avlamaya çalışacak. Oldukça gerilimli ve bir o kadar da eğlenceli anların yaşanacağını tahmin ettiğimiz Predator: Hunting Grounds oyununun oynanış fragmanında daha detaylı bilgi sahibi olabiliyoruz.

Destiny 2: Shadowkeep (PlayStation 4, Xbox One ve PC)

Destiny 2: Shadowkeep esasında 17 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacaktı. Ancak Bungie, Activision ile yollarını ayırdıktan sonra daha kaliteli bir içerikle oyuncuların karşısına çıkmak için iki haftalık bir erteleme kararı almıştı. Netice olarak artık 1 Ekim 2019 tarihini bekleyeceğiz. Shadowkeep üçüncü sezonun ilk, genel olarak ise Destiny 2 oyununun dördüncü genişletme paketi olacak. Güvenli sayılan son şehrin kahramanları Vanguard'ın koruması için dikkatlerini sınırın ötesine vermişken çoktan unutulmuş olan Moon'da yeni bir tehdit ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Erin Morn, bu yeni tehdidi ortadan kaldırması için The Guardian'dan talepte bulunuyor.

Yayınlanan yeni Destiny 2: Shadowkeep fragmanında ise hikayeye dair yeni kesitler görme fırsatı buluyoruz.

Life is Strange 2 - Episode 4: Faith (PlayStation 4, Xbox One ve PC)

Life is Strange 2 oyununda macera kaldığı yerden devam edecek. Sean ve Daniel kardeşler ağaç olmadılarsa tabii ki. Son bölümün geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde yayınlandığını düşünecek olursak, aradan ne kadar fazla bir zamanın geçtiğini anlayabiliyoruz. Üçüncü bölümde yaşananlardan sonra hastanede uyanan Sean, kardeşinin halen kayıp olduğunu görüyor. Vakit kaybetmeden yola çıkan Sean, her ne olursa olsun Daniel'ı bulmak amacındadır. Gündüzün kavurucu sıcağı ve gecenin dondurucu soğuğu altında vazgeçmek nedir bilmeyen Sean, zorlu karar anlarıyla da yüz yüze gelecek. Bakalım kardeşini bulabilecek mi, yoksa sonsuza kadar kaybedecek mi? Bunun için fazla bir zaman kalmadı. Yeni bölüm 22 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanacak.

Remothered: Broken Porcelain (PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch)

Geçtiğimiz Nisan ayında duyurusu yapılan Remothered: Tormented Fathers devam oyunu Remothered: Broken Porcelain, 2020 yılının Yaz mevsiminde satışa sunulacak. Bu defa gerçek zamanlı sinematikler ile karşılaşacağımız oyunun Steam sayfasında yer alan detaylara bakacak olursak, ilk oyunda yaşananlardan sonra Ashmann Inn'e gömülmüş olan gerçeklerin bulunmasının kolay olmayacağı söyleniyor. İç içe geçmiş olan fazlaca gizem ve etrafta da bizim açımızdan birçok tehdit söz konusu olacakmış. Stratejik ve uyanık yaklaşımın kısa sürede kriz haline geleceği bu yeni oyunda, hayatta kalmak için seri reaksiyonlardan fazlasına ihtiyaç duyacakmışız.