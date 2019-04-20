GamesCom 2019 Öncesinde Özel Bir Şov Düzenlenecek

GamesCom, 2009 yılından bu yana Avrupa bölgesinde düzenlenen en büyük fuar olma özelliğini elinde bulunduruyor. Her sene Köln şehrinde düzenlenen fuar, geçtiğimiz senelerde büyük duyurulara ev sahipliği yapmıştı. Bu sene de bu açıdan bir farklılığın olmayacağından şüphemiz yok.

Ne var ki, bu sene genel olarak bir farklılığın yaşanacağı kesin diyebiliriz. Hatırlayacağınız üzere GamesCom 2017, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından açılmıştı. 20 - 24 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenecek bu senenin fuarı ise bir başka farklı açılışa ile başlayacak.

Fuar öncesinde Gamescom: Opening Night Live adı altında özel bir şov düzenlenecek. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü, TSİ 21:00 sıralarında başlayacak olan bu şov sırasında, oyun dünyasının önde gelen yayıncıları ve bağımsız geliştiriciler bünyelerinde geliştirilmekte olan oyunlarla ilgili güncel haberleri paylaşmanın yanı sıra duyurlarla da karşımıza çıkacaklar. Bunun yanı sıra oyunlar ile ilgili yeni oynanış gösterimleri ve oyun dünyasının meşhur ünlüleri de yine bu şov sırasında sahnede olacaklar.

Bu arada, Gamescom: Opening Night Live şovunun sunuculularından birisi yakından tanıdığımız bir isim, The Game Awards şovları ve E3 fuarları ile tanıdığımız Geoff Keighley olacak. Beraberinde ona eşlik edecek olan isim ise Kimmie H. Kim. Bilmeyenler için söylememiz gerekirse, Kim aslında bu şovlara uzak bir isim değil. Öyle ki, 2014 yılından bu yana bütün The Game Awards şovlarına katılımda bulunmuştu. Deyim yerindeyse Geoff Keighley ile o şov senin bu şov benim dolaşıyor.