GamesCom 2019'un Açılış Gecesi Yayınında 25 Oyun Gösterilecek

Bu hafta oyun dünyası için oldukça önemli bir hafta. Çünkü, E3 2019 sonrasında yılın bir diğer büyük oyun fuarı olan GamesCom 2019 başlayacak. 20 - 24 Ağustos 2019 tarihleri arasında organize edilecek olan fuar sırasında oyunlarla yatıp oyunlarla kalkacağız. Ancak bunun öncesinde, bu gece gerçekleştirilecek olan bir açılış gecesi canlı yayınının olacağını unutmamak gerek. Bu yayın ile ilgili detaylar da gelmeye devam ediyor. Geoff Keighley, yaptığı paylaşımı ile önemli canlı yayın detaylarını bizlerle paylaştı.

24 hours from now, @gamescom #OpeningNightLive airs around the world. Here's a look at some of what you'll see on stage. Honored to be over here in Germany to kick off things off with so many amazing developers! See you at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT streaming everywhere. pic.twitter.com/ortWBXA9T8 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 18 Ağustos 2019

Bahsi geçen paylaşımı Twitter hesabı üzerinden yapan Geoff Keighley, açılış gecesi canlı yayınının toplamda iki saat kadar süreceğinin bilgisini verdi. Bunun yanı sıra yayın sırasında toplamda yirmi beş kadar oyun gösterilecekmiş. Bu oyunlardan onaylananlar ise Borderlands 3 oyununun End Game içeriği, Call of Duty: Modern Warfare duyurusu, Hideo Kojima ile yeni Death Stranding gösterimi, Destiny 2 oyununun Shadowkeep içeriği, Disentegration, FIFA 20, Gears 5 senaryo gösterimi, Need for Speed Heat ve Predator: Hunting Grounds oyunlarının ilk oynanış gösterimleri olarak sıralanıyorlar.

Bunların yanı sıra Bandai Namco Entertainment, Capcom, Epic Games, Google Stadia, Koch Media / Deep Silver, Sega, Square Enix, THQ Nordic GmbH, Ubisoft ve daha birçok yayıncı da sürprizleri ile geceye renk katacaklar.

Her sene gerçekleştirilen The Game Awards şovunun da sunuculuğunu yapan Geoff Keighley tarafından gerçekleştirilecek olan GamesCom Açılış Gecesi Canlı yayını, TSİ 21:00 sıralarında başlayacak.