GamesCom 2019'un Açılış Gecesi Yayınında 25 Oyun Gösterilecek

Bu hafta oyun dünyası için oldukça önemli bir hafta. Çünkü, E3 2019 sonrasında yılın bir diğer büyük oyun fuarı olan GamesCom 2019 başlayacak. 20 - 24 Ağustos 2019 tarihleri arasında organize edilecek olan fuar sırasında oyunlarla yatıp oyunlarla kalkacağız. Ancak bunun öncesinde, bu gece gerçekleştirilecek olan bir açılış gecesi canlı yayınının olacağını unutmamak gerek. Bu yayın ile ilgili detaylar da gelmeye devam ediyor. Geoff Keighley, yaptığı paylaşımı ile önemli canlı yayın detaylarını bizlerle paylaştı.

24 hours from now, @gamescom #OpeningNightLive airs around the world. Here's a look at some of what you'll see on stage. Honored to be over here in Germany to kick off things off with so many amazing developers! See you at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT streaming everywhere. pic.twitter.com/ortWBXA9T8