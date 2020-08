GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı Yayını Dolu Dolu Bir Şov Olacak

GamesCom 2020 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını detayları paylaşıldı. Geoff Keighley, kelimenin tam anlamıyla oyuna boğulacağımızı söylüyor. Detaylar haberimizde.

Yılın büyük fuarı için heyecan giderek artıyor. Bildiğiniz gibi COVID-19 salgını nedeniyle çoğu etkinlik iptal edilirken, GamesCom 2020 çevrimiçi olarak 27 - 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Başlangıç ise 27 Ağustos 2020 Perşembe günü TSİ 21:00 sıralarında başlayacak olan GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını ile yapılacak. Öncesinde de bu önemli geceye dair yeni bir açıklamalar yapıldı.

Bu senenin yayını, geçtiğimiz sene olduğu gibi yine The Game Awards şovunun yaratıcısı Geoff Keighley tarafından organize ediliyor. Twitter üzerinden yeni bir paylaşım yapan Keighley, bahsi geçen yayının yaklaşık olarak iki saat süreceğini ve Electronic Arts, Bethesda, SEGA, Ubisoft, Bandai Namco Entertainment ve Activision Blizzard dahil on sekiz farklı yayıncıdan otuz sekiz kadar oyunun gösterileceğini söyledi.

Ancak bu sayı sizi yanıltmasın. Çünkü otuz sekiz oyunun tamamı ilk kez göreceğimiz oyunlar olmayacak. Daha çok halihazırda duyurulmuş olanlara dair yeni gelişmeler ile karşımıza çıkılacak. Ayrıca bazı yeni duyurular da göreceğiz. Mesela DOOM Eternal oyununun senaryo odaklı genişletme paketi ve Fall Guys için İkinci Sezon duyurusu gibi.

A few things on #OpeningNightLive for Thursday:



- Show is LIVE from a studio in Los Angeles. We're being very careful, no live audience.



- Currently 38 games in the show from 18 different publishers.



- Expected run time: 2 hours.



More to share in coming days!