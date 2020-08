GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı Yayınında Gösterilenler

Büyük gün geldi ve çattı. GamesCom 2020 moduna girdik. COVID-19 salgınından etkilenenler arasında yer alan büyük fuar, bu sene çevrimiçi olarak 27 - 30 Ağsutos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bugün düzenlenen GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayınında gösterilen oyunlar ile başlangıcı da yapmış olduk. Detaylar haberimizde sizi bekliyorlar.

GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı Yayınında Neler Gösterildi?

GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayınında otuz sekiz kadar oyun gösterildi. Ne var ki bunların büyük bir çoğunluğu, daha önceden duyurulmuş oyunları ve yaşanan son gelişmeleri öğrendik. Bunların haricinde yeni duyurular ile de karşılaştık tabii ki. Gelin aşağıdan bunlara bir göz atalım. Bakalım karşımızda neler var?

DOOM Eternal İçeriği The Ancient Gods, Part One Gösterildi

Bethesda Softworks ve id Software tarafından yapılan duyuru ile The Ancient Gods, Part One, 20 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak ve cennetteki dengesizlikten doğan eski bir şeytan ile karşı karşıya geleceksiniz. Daha önceden görmediğimiz mekanları ziyaret edeceğimiz bu içerikte aynı zamanda yeni şeytanlar ile de savaşacaksınız.

DOOM Eternal Year One Pass veya DOOM Eternal Digital Deluxe sahiplerinin ek bir ücret ödemeden sahip olabilecekleri bu içerik, bağımsız olarak da satılacak ve BATTLEMODE için de ücretsiz erişim sunacak. The Ancient Gods, Part One için mutlak suretle DOOM Eternal sahibi olmanız gerekmeyecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War Perseus Briefing Fragmanı

Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun hikayesine göre dünyadaki güç dengesini bozmak ve tarihin akışını değiştirmek isteyen Perseus isimli bir Sovyet ajanının izini süreceğiz. Yayınlanan yeni fragmanda, bu ajana daha yakından bakma fırsatımız oluyor.

Unknown9: Awakening Duyuruldu

Reflector Entertainment tarafından PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştirilen hikaye odaklı aksiyon-macera oyunu, Kolkata India sokaklarında büyüyen ve kendi ölümünün öngörüleri tarafından kovalanan Haroona isimli bir karakterin hikayesini anlatacak. Senaryo boyunca karakteriniz, doğuşatan gelen ve görülmeyeni değiştirebilen gizemli yeteneklerini anlamaya çalışacak. Daha sonradan bir akıl hocası, yeteneklerini geliştirmesinde yardım edecek, The Fold adı verilen gizemli bir boyuta erişim sağlayabilmeyi öğretecek ve bu diyarın gizlerini ortaya çıkartması için cesaretlendirecek.

DiRT 5 Playground Modu Tanıtıldı

Bu yeni mod ile oyuncular, Cape Town stadyumundan Arizona çölüne kadar birçok alanda kendi arenalarını oluşturabilecekler. Oluşturdukları arenaları diğer oyuncular ile paylaşabilmenin yanı sıra, üç farklı mini oyundan birine ekleyebilecekler. Öte yandan, Discover seçeneği ile öne çıkan arenaları da bulabileceksiniz.

Bridge Constructor: The Walking Dead Duyuruldu

ClockStone tarafından PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X, iOS ve Android için geliştirilen ve Headup Games tarafından da yayınlanacak olan Bridge Constructor: The Walking Dead, bu yıl içerisinde satışa sunulacak.

Türe yeni bir soluk getirecek olan Bridge Constructor: The Walking Dead oyununda, yürüyen ölüler ve düşman bir insan topluluğuna karşı savaşan bir grup afetzedeye katılacaksınız. Kasvetli tabiat ve harabe yapılar boyunca köprüler ve daha başka yapılar inşa edeceğiniz oyunda, Daryl, Michonne ve Eugene gibi hayranların favorisi olan karakter ile ekip olacak ve serinin simgesel araçları için güvenli geçitler oluşturacaksınız.

Bunların dışında yürüyen ölüleri ölümcül tuzaklara doğru çekmek ve afetzedelerinizi güvenli bir yere yönlendirmek için objeleri, patlayıcıları ve kapanları hareket ettirebileceksiniz.

Asterix & Obelix XXL Romastered Fragmanı Yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda duyurulmuş olan Asterix & Obelix XXL Romastered için GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında yeni bir fragman yayınlandı. Hikayeye göre yaban domuzu avından geri dönen Asterix ve Obelix, köylerini tahrip edilmiş halde bulurlar ve arkadaşlarının da kayıp olduğunu öğrenirler. İkili için hedef, kayıp köylüleri bulmak olacaktır.

Little Nightmares II Çıkış Tarihi Duyuruldu

Little Nightmares II, ilk oyunun sonrasında geçecek ve bu defa Mono isimli ikinci bir karakter daha olacak. Bu defa Mono isimli, yakınlardaki kulenin kuvvetli iletimi ile bozulmuş bir dünyada kapana kısılmış olan bir karakteri yöneteceksiniz. Hedefiniz ise sinyal kulesinin gizlerini çözmek ve Six'i kurtarmak olacak.

PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için 11 Şubat 2021 tarihinde satışa sunulacak olan Little Nightmares II, PlayStation 5 ve Xbox Series X için de 2021 yılının ileri bir tarihinde oyuncular ile buluşacak.

Star Wars: Squadrons Single-Player Preview Fragmanı Yayınlandı

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons, tek oyunculu hikayesi ile bir pilotun yerine geçirecek. Yeni Cumhuriyet özgürlük için savaşacakken İmparatorluk ise düzen beklentisi içinde olacak. Sizin yapmanız gereken ise galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, iki tarafın da bakış açılarından anlatılan hikayede verilen mücadeleye ortak olmak.

Yayınlanan yeni fragmanda, birinci kişi bakış açısından beşe beş uzay savaşı gösteriliyor.

Age of Empires III: Definitive Edition Çıkış Tarihi Duyuruldu

Age of Empires III: Definitive Edition, orijinal oyun için yayınlanmış olan bütün genişletme paketleri ve on dört uygarlığın tamamına ek olarak İsveçliler ve İnkalar olmak üzere iki yeni uygarlık ve Tarihsel Savaşlar ve Savaş Sanatı Mücadele Görevleri olmak üzere iki oyunu oyun modu içerecek.

PC (Steam ve Microsoft Store) için geliştirilmekte olan Age of Empires III: Definitive Edition, Microsoft ve Tantalus Media tarafından yapılan duyuru ile 15 Ekim 2020 tarihinde Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle satışa sunulacak. Şu anda Microsoft Store ve Steam üzerinden ön-siparişe açılmış olan oyun, Xbox Game Pass servisine de dahil olacak.

4K desteğinin yanı sıra, yeniden düzenlenmiş müzikler, çapraz ağda oynanış desteği sunan çevrimiçi çok oyunculu mod ile diğer oyunculara meydan okuyabilme imkanı ve İzleyici modunun da bulunacağını söylemeden geçmeyelim.

Mafia: Definitive Edition için A Life of Reward Too Big to Ignore Fragmanı Yayınlandı

Konusu 1930 yılında geçen ilk oyunda, taksi şoförü Tommy Angelo rolündeydik. Mafya ile yaşanan beklenmedik bir olay sonucunda kendisini hem ailenin hem de organize suç dünyasının içinde bulan Angelo, zaman geçtikçe yükselen rütbesi ve kazandığı para miktarı ile bu durumdan haz almaya başlar. Ne var ki Salieri ailesinin saygısını kazanacak olsa da seçtiği yeni yeni hayatında kendisiyle hiç olmadığı kadar çelişmeye başlayacak.

Yeni Quantum Error Fragmanı Yayınlandı

Captain Jacob Thomas rolünde olacağınız oyunda, bilinmeyen bir varlığın saldırdığı ve akabinde büyük bir yangının çıktığı Monad Quantum Research Facility'ye beraberinizde ortağınız Shane Costa ve bir mürettebat ile gideceksiniz. Göreviniz ise olabildiğince çok hayat kurtarıp, son olarak da kendinizi kurtarmak. Ne var ki bu kurtarma operasyonu kısa sürede kabusa dönüyor.

Yeni Scarlet Nexus Fragmanı Yayınlandı

Scarlet Nexus insan beyninde ekstra güçler bahşeden ve dünyanın bütünüyle değişmesine neden olan farklı bir hormonun keşfedildiği yakın bir gelecekte geçiyor. İnsanlık yeni bir çağa adım atarken, Others adı verilen yaratıklar da yeryüzüne inmeye başlıyorlar ve büyük bir savaş patlak veriyor. Psiko kinesis yeteneği olan Yuito Sumeragi karakterini yöneteceğiniz oyunda, New Himuka şehrini araştıracak ve teknoloji ile fizik yetenekleri arasında kalmış olan Brain Punk geleceğin gizemini ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 2021'e Ertelendi

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, dokuz Star Wars filmini LEGO oyununda farklı bir şekilde deneyimlemenizi sağlayacak ve eğlenceli maceralar ve farklı bir mizah anlayışı ile Star Wars evrenine derinlemesine dalmanın özgürlüğünü yaşayacaksınız. Star Wars: The Phantom Menace ile Tatooine gezegeninde yarış yapabilir veya Star Wars: The Rise of Skywalker ile Rey'in maceralarına atılabilirsiniz. İstediğiniz gezegene, istediğiniz sırada ve istediğiniz zaman seyahat edebileceksiniz.

Önümüzdeki seneye ertelenen LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak.

12 Minutes Seslendirmen Kadrosu Açıklandı

PC, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak olan 12 Minutes oyununda, bir kocanın rolüne bürüneceğiz. Karısı ile romantik bir akşam geçirmenin planlarını yapan karakterimizin gecesi eve zorla giren bir detektifin eşini cinayet ile suçlaması ve akabinde de karakterimizi öldüresiye dövmesi ile kabusa dönüyor. Bu olaydan sonra da on iki dakikalık bir zaman tekrarı içine sıkışan karakterimiz aynı olayları tekrar tekrar yaşamaya başlıyor. Oyuncular olarak bizler ise bu döngüyü kırmanın yollarını aramaya başlıyoruz.

Yayınlanan yeni fragmana göre oyunun seslendirmen kadrosunda Daisy Ridley, James McAvoy ve Willem Dafoe gibi önemli oyuncular bulunacak.

Fall Guys: Ultimate Knockout Season 2 Detaylandırıldı

Sevimli görselliği ve oynanışı ile oyuncuları kısa sürede kendisine bağımlı hale getiren Fall Guys: Ultimate Knockout, eş zamanlı altmış oyuncuya kadar oyuncuya destek sunuyor. Herkesin tek olduğu oynanışa göre turlar, geriye tek bir kişi kalana kadar devam ediyor. Fizik kurallarının ön planda olduğu bu süreçte de bir yandan çeşitli engeller ve bir yandan da diğer oyuncular ile mücadele etmek durumunda oluyorsunuz.

Devolver Digital ve Mediatonic tarafından yapılan duyuruya göre ikinci sezon, Ekim ayı içerisinde başlayacak. Bu sezon ile ejderhalar, şövalyeler ve büyücülerden oluşan yeni kostümleri, yeni mini oyunları, emojileri ve çok daha fazlasını oyunculara sunulacak.

Spellbreak Çıkış Tarihi Duyuruldu

Proletariat tarafından PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştirilen oynaması ücretsiz Battle Royale oyunu Spellbreak, 3 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak. Çapraz platform desteğinin de sunulacağı oyunda, çok güçlü bir karakter olmak için mücadele edeceksiniz.

Pyromancer, Conduit ve Frostborn olmak üzere seçilebilir altı farklı sınıf olacak. Yeteneklerinizi seçip, oynayış stilinize göre düzinelerce büyü, rün ve eşyaları birbirleri ile kombine ederek eşsiz bir deneyim yaşayabileceksiniz.

Medal of Honor: Above and Beyond Çıkış Aralığı Duyuruldu

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçecek olan oyunda, Office of Strategic Services (Stratejik Hizmetler Ofisi) ajanı rolünde olacağız. Savaş yüzünden harap olmuş Avrupa topraklarına gideceğimiz Medal of Honor: Above and Beyond senaryosu boyunca, Nazi güçlerine karşı Fransız direnişine destek olmaktan Omaha Beach çıkarmasına, savaşın sonunda gizli Nazi roket üslerine sızmaya kadar birbirinden zorlu görevleri yerine getirmeye çalışacağız.

Electronic Arts ve Respawn Entertainment tarafından yapılan duyuruya göre Oculus Rift için geliştirilen Medal of Honor: Above and Beyond, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

Ratchet & Clank: Rift Apart Oynanış Videosu Yayınlandı

Oynanış demosu, oyunun başlangıç bölümlerinden alınmış. Ratchet ve Clank kendilerini Dr. Nefarious ile anlaşmazlık halinde bulurlar. Ne var ki bu defa Dr. Nefarious, diğer boyutlara geçit açan Dimensionator cihazı kullanmaktadır. Her zaman olduğu gibi doktorun planı çığrından çıkar ve Ratchet ve Clank bir başka boyuta geçiş yaparlar.

Video boyunca hem tanıdık hem de yeni yüzler ile karşılaşırken Burst Pistol, Topiary Sprinkler, Shatterbomb ve Enforcer gibi yepyeni silahları da görme fırsatımız oluyor.

BADA Space Station Çıkış Tarihi Duyuruldu

Terahard Studios tarafından geliştirilen yerel ve çevrimiçi olarak dört kişiye kadar kooperatif oynanabilen hızlı tempolu aksiyon oyunu BADA Space Station, İlkbahar aylarında PC (Steam ve Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak.

Her birinin kendisine özgü yetenekleri, oynanış stili, yetenek ağacı, ekipmanı ve özelleştirme seçenekleri olan dört Marketeers karakterinden bir tanesini yöneteceksiniz. Her biri bir öncekine göre daha zorlayıcı olacak on farklı arenada üstünüze dalga dalga akan düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Observer: System Redux PC için de Çıkacak, Demosu Yayında

Hikaye 2084 yılında geçiyor. Ortaya çıkan dijital bir veba, beyinlerini ve vücutlarını geliştirmeyi seçen binlerce kişiyi öldürmüştür. Bu da beraberinde bir savaşı getirmiş ve batıyı ve doğuyu parçalamıştır. Gücü ele geçirecek kimse kalmadığı için de şirketler kontrolü devralmış ve kendi imparatorluklarını kurmuşlardır.

Siz ise Dan Lazarski isimli elit bir beyin dedektifinin rolünü üstleniyorsunuz. Yükümlülüğünüz ise diğer bireylerin beyinlerine sızarak hissettikleri, düşündükleri veya hatırladıkları her şeyi kullanıp, davayı çözmek ve bulunması zor katili yakalamak olacak.

4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığın sunulacağı yenilenmiş sürümde, ayrıntılı ve hacimsel ışıklandırma, HDR ve ışın izleme teknolojisi gibi tekniklerin kullanılmasının yanı sıra daha detaylı kaplamalar, yeni animasyonlar, parçacık etkileri ile çok daha gerçekçi bir görünüş elde edilmiş durumdayken, karakter modellemeleri de bir hayli gelişmiş olacak.

Eğer PC oyuncusuysanız, oynanabilir demoyu şu anda Steam üzerinden indirebilirsiniz.

Chorus Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Nesil geçişine denk gelen bir başka oyun da Chorus olacak. Geliştirilme aşamasında ve önümüzdeki sene çıkacak olan oyun, Deep Silver ve Fishlabs PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Kontrolünde olacağınız Nara bir zamanlar Circle'ın en ölümcül savaşçısıyken artık peşinde oldukları bir kaçak konumunda bulunuyor. Nedeni ise ana karakterinizin kendisini yaratan karanlık tarikatı yok etmek amacında olması.

Destiny 2: Beyond Light Stasis Subclasses Oynanış Fragmanı

Destiny 2: Beyond Light genişletme paketinde, Guardian'lar yeni bir varış noktası, yeni maceralar ve yeni güçler ile değişime uğramış bir kainatı keşfedecekler.

Lemnis Gate Duyuruldu

Lemnis Gate, PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor ve 2021 yılının başlarında satışa sunulacak. Zamanın eğrildiği ve birinci kişi bakış açısından oynanan sıra tabanlı strateji oyununda, yirmi beş saniyelik zaman döngüsü içerisinde değişen beş tur boyunca, dört boyutlu savaşlarda uzay ajanlarınızın eşsiz yeteneklerinde ustalaşarak rakibinizi bertaraf etmeye çalışacaksınız.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground Duyuruldu

Focus Home Interactive ve Gasket Games, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground oyununu duyurdular. 2021 yılında çıkışını gerçekleştirecek olan oyunda, sıradışı topluluklardan bir tanesinin komutasında olacaksınız.

Hızlı tempolu savaş alanının sunulduğu dinamiş sıra tabanlı strateji oyununda, son derece özelleştirilebilir ordunuza liderlik edeceksiniz. Kazandığınız zaferlerde, yeni birimler ve güçlü ekipmanlar toplayabilecek ve geliştirebilecek ve yeni yetenekler açabileceksiniz.

Oyunda çizgisel olmayan bir senaryo sunulacağı için, farklı gidişatlar olacak. Haliyle sizi farklı oynanışlara bağlı olarak farklı birimler ve teçhizatlar bekleyecek.

Yeni Dragon Age Oyunundan Video Paylaşıldı

Bildiğiniz gibi Dragon Age serisinin yeni oyunu 2018 yılının Aralık ayında duyurulmuştu. BioWare henüz herhangi bir detay sunmuş olmasa da, GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında bir video gösterildi.

Dört dakikadan biraz uzun olan video sırasında, oyunda ziyaret edeceğimiz mekanlar ve karakterler için yapısal tasarımlar ekranımıza geliyor.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time Flashback Bölümleri Duyuruldu

Activision ve Toys for Bob, Crash Bandicoot 4: It’s About Time için hazırlanan Flashback bölümlerinin duyurusunu yaptılar. Bu bölümler, oyunculara zamanı 90'lı yıllara döndürme imkanı sunacak. Bu bölümler, oyuncuların bulmaca çözme ve teknik performans yeteneklerini sınamak için tasarlanmış.

Flashback Tape koleksiyonu ile Crash ve Coco ikilisinin temel hikayesini keşfedecek ve Neo Cortex'in test salonlarında Bandicoot antrenmanını deneyimleyebileceksiniz.

Sam & Max: This Time's Virtual Duyuruldu

Şimdilik çıkış platformu ve net çıkış tarihi belirtilmemiş olsa da, Sam & Max: This Time's Virtual, 2021 yılında satışa sunulacak.

Oyunda Sam ve Max tarafından işe alınacak, Freelance Police'in bir parçası olmak için hazırlanacak ve dünyayı felakete sürükleyen şeytanı durdurmaya çalışacaksınız. Serinin yaratıcısı olan Steve Purcell'ın oyun tasarımı, sanat ve hikaye konusunda danışman olarak kadroya katılmışken David Nowlin ve Dave Boat de Sam ve Max karakterlerinin seslendirmenleri olarak geri dönecekler.

Necromunda: Underhive Wars Fragmanı Yayınlandı

Necromunda: Underhive Wars, üç büyük ev arasındaki yoğun stratejik topluluk savaşına odaklı bir oyun oluyor. Her bir evin kendisine özgü sihri ve ihtisasları var. Orlock, yüksek oranda isabetlilik ile uzak mesafeli ihtisaslar sunuyor. Kilit endüstriyel alanlarını kontrol ettikleri için öldürülmeleri zor. Escher, sadece kadınlardan oluşuyor. Yakın dövüşe meyilli olmaları ile acımasız katiller. Goliath ise insan genlerinden oluşan canavarlar. Kurnazlık peşinde koşmuyorlar ve büyük silahlar ile saldırmaktan da çekinmiyorlar.

Ev seçiminizi yaptıktan sonra, birimlerinizin silahlarını, kariyerlerini, renk düzenlerini, takviylerini, istatisliklerini ve çok daha fazlasını özelleştirebiliyorsunuz.

PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, 8 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Wasteland 3 Liberty Buchanan Fragmanı Yayınlandı

Wasteland 3, taktiğin büyük önem arz ettiği zorlu savaşlar, detaylı araştırma ögeler ve etik kararlar vermemizin gerekeceği şaşırtıcı bir hikaye sunumu olan takım tabanlı rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkacak. İster tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak arkadaşlarınız ile oynayabileceksiniz. Altı Ranger karakterini bir araya getirerek takımınızı oluşturduktan sonra, takviyeler (Perk) ve beceriler ile özelleştirme yapabilmeniz mümkün oluyor.

Yayınlanan yeni fragmanda, Liberty Buchanan karakterini tanıma fırsatı buluyoruz.

Jurassic World Evolution: Complete Edition Switch için Duyuruldu

Jurassic World Evolution: Complete Edition Switch için 3 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. İçeriğinde ana oyuna ek olarak bütün indirilebilir içerikler de bulunacak.

Kendi Jurassic World'ünüzü inşa edebileceğiniz oyunda, Muertes takımadaları üzerindeki operasyonların sorumluluğunu üstlenecek ve görkemli ve tehlikeli dinozorları getirerek en büyük turistik merkeze dönüştürmeye çalışacaksınız.

Teardown Fragmanı Yayınlandı

Bu yıl PC (Steam) için Erken Erişim'e açılacak olan Teardown, yaratıcı problem çözme, kaba kuvvet ve etrafınızdaki her şeyi kullanarak mükemmel bir soygun gerçekleştirmeye çalışacaksınız.

Oyun, oyuncu özgürlüğü ve gelişen oynanış ile tamamıyla yıkılabilir ve gerçek anlamda etkileşimli çevre sunuyor. Patlayıcılar ile duvarları parçalayabilir veya araçlar ile kestirme yollar açabilirsiniz. Nesneleri yığabilir, yapılar oluşturabilir veya yüzen nesneleri avantajınıza kullanabilirsiniz.

Teardown, ana senaryo modunun haricinde meydan okumalar ve açık dünyada gezebileceğiniz bir mod da sunuyor.

Override 2: Super Mech League Duyuruldu

Modus Games ve Modus Studios Brazil, GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series X için duyuruldu. Override: Mech City Brawl için bir devam oyunu olacak ve bu yılın son çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek.

Dünyayı istila eden Xenotype'lerin yok edilmesinden yedi yıl sonra, bir zamanlar gezegenin savunucuları olan devasa mekanik robotlar artık küresel mekanik robot savaşı liglerinde eğlence kaynağı rolündeler. Artık farklı bir alanda kullanılan bu savaş silahlarının yeni bir pilotu olarak aşamaları tırmanacak ve her birinin kendisine özgü yetenekler, hareketli süper güçlü saldırıları ile eski ve yeni mekanik robotlardan oluşan kadro ile kulübünüzü temsil edeceksiniz.

Override 2: Super Mech League oyununu ister tek başınıza, isterseniz de çok oyunculu senaryolarda hem yerel hem de çevrimiçi olarak dört oyunculu olarak oynayabilirsiniz.

World Of Warcraft: Shadowlands Çıkış Tarihi Duyuruldu

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilmiş ve büyük bir beğeni toplamış olan devasa çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft'ın yeni genişletme paketi World of Warcraft: Shadowlands için çıkış tarihi GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında duyuruldu.

Eğer herhangi bir erteleme haberiyle karşılaşmazsak, World of Warcraft: Shadowlands 27 Ekim 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek ve Horde ve Alliance kahramanları, öteki dünyada kendi kaderlerini şekillendirecekler.

Struggling Çıkış Fragmanı yayınlandı

Chasing Rat Games tarafından geliştirilen Struggling, fizik tabanlı kooperatif platform oyunu oluyor. Oyuncuların, tuhaf bir yaratığın kollarını hareket ettirmek için birlikte çalışmaları gerekiyor.

PC (Steam) ve Switch için geliştirilmiş olan oyun, dün itibarıyla satışa sunuldu.

Outriders için Sinematik Fragman Yayınlandı

Outriders aslında aşina olduğumuz türden bir hikaye sunacak denebilir. Harabeye dönmüş olan dünyada hayatta kalmayı başaranlar ile yeni bir başlangıç için farklı bir gezegende, Enoch gezegeninde yeni bir başlangıca karar veriliyor. Outriders adı verilen birimlerin gönderilmesi planlanmış olsa da hayatta kalanlar ile gezegene inme emri veriliyor. The Anomaly adı verilen gizemli ve tanımlanamayan bir enerji fırtınası kopmasıyla da büyük bir felaket yaşanıyor.

Hayatta kalanların bir kısmı öldüğü gibi eldeki teknoloji de kullanılamaz hale geliyor. Oluşan kargaşada yaralanan Outrider birimi hayatta kalabilmesi için kriyojenik uykuya yatırılıyor. Otuz yıl sonra ise cehennemden farksız bir Enoch gezegenine gözlerini açan karakterimiz, silahlarının yanı sıra kazandığı gizemli yeni güçler ile nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor.

Turrican Anthology Vol. I ve II Duyuruldu

Strictly Limited Games ve Factor 5, Turrican Anthology Vol. I ve II'yi GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında duyurdular. PlayStation 4 ve Switch için satışa sunulacak. Turrican Anthology Vol. I içeriğinde Turrican, Turrican 2, Super Turrican, Super Turrican Director’s Cut ve Mega Turrican Score Attack, Turrican Anthology Vol. II içeriğinde ise Turrican 3, Mega Turrican, Mega Turrican Director’s Cut, Super Turrican 2 ve Super Turrican 1 Score Attack bulunacak.

The Sims 4 için Star Wars İçeriği Geliyor

The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu Game Pack, Batuu adlı uzak gezegeni keşfederken Sim karakteriniz için bir Star Wars hikayesi yazma imkanı tanıyacak. Nasıl olacağı ise tamamıyla size kalmış. Karakterinizin itibarını yükseltmeniz durumunda, görevleri açabilecek, ışın kılıcı veya Droid satın alabilecek ve Rey ve Kylo Ren gibi simgesel Star Wars karakterleri ile tanışabileceksiniz.

İçerik paketinde Direniş, İlk Düzen ve serseriler, Batuu gezegenini kontrol etmek için savaşıyor olacaklar ve karakterinizin eylemleri ise hangi tarafın kazanacağına karar verecek. Mücadelelere ve özel görevlere katıldıkça, gücün dengesine etki edeceksiniz. Bununla birlikte Starfighter erişimi, yeni kıyafetler ve Batuu gezegenindeki kritik görevler gibi ödüller açabileceksiniz. Dahası ise karşınıza çıkan görevleri tamamladıkça, karakterinizin itibarı artacak ve bu sayede de gezegenin güç liderleri ile tanışmaya yaklaşacaksınız.

Son olarak, Batuu gezegenini keşfederek ışın kılıcı parçaları bulacak ve kişisel kılıcınızı oluşturabileceksiniz. Droid deposunu ziyaret ederek kendinize bir Droud alabilirsiniz. Hatta bu Droid'i evinize de getirebilirsiniz.