GamesCom 2020'nın Dijital Olarak Düzenleneceği Duyuruldu

GamesCom 2020 fuarının dijital olarak gerçekleştirileceği kesinleşti. Organizatörler Koelnmesse ve Game, Twitter üzerinden resmi duyuruyu gerçekleştirdiler.

Önceki gün sizinle paylaşmış olduğum bir haberde, Almanya hükümetinin COVID-19 salgını ile ilgili olarak aldığı yeni bir karardan bahsetmiştim. Bu karara göre, tüm büyük etkinliklerin yasaklı olduğu süre 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Alınan bu karar GamesCom 2020 fuarını da kapsıyor. Çünkü Köln şehrinde düzenlenecek olan fuar için 25 - 29 Ağustos 2020 tarihleri belirlenmişti. Haliyle aynı E3 2020 gibi GamesCom 2020 de geleneksel olarak düzenlenme açısından iptal durumuyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak organizatörler Koelnmesse ve Game, B planı üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlardı: Fuarı dijital olarak düzenlemek.

Almanya hükümetinin yaptığı duyuru sonrasında GamesCom 2020 cephesinden de bir duyuru gecikmedi. Köln şehrindeki fuar artık tamamıyla dijital olarak düzenlenecek.

Organizatörler Koelnmesse ve Game, GamesCom Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşımda, katılımcılar ile aylardır çalışıldığını ama COVID-19 salgını nedeniyle enfeksiyon riskini en aza indirgemek için bu yıl fuarın gerçekleşmeyeceğini duyurdular. Bununla birlikte B planı olan dijital Gamescom için çalışmalar da tam gaz devam ediyormuş. Ağustos ayının sonunda, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncu ile oyunları kutlamayı sabırsızlıkla beklediklerini söylüyorlar.

Son olarak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da GamesCom: Açılış Gecesi Canlı şovu düzenlenecek. Sunuculuğu yapacak olan Geoff Keighely, şovun 24 Ağustos 2020 tarihinde canlı olarak gerçekleştirileceğini onayladı.

With the physical @gameacom event not going forward, Gamescom: Opening Night Live will now be an all digital show, streaming live on Monday, August 24. https://t.co/kL2t50VnRA